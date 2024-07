Nel primo giorno dopo la cerimonia di apertura sono state consegnate le prime medaglie. Tre per l'Italia. Molte le critiche per la rivisitazione dell'Ultima Cena durante la serata di venerdì. Scoppia il caso spionaggio per il Canada

PUBBLICITÀ Le Olimpiadi di Parigi hanno iniziato a distribuire medaglie il quarto giorno, dopo l'imponente cerimonia di apertura di venerdì sulla Senna. L'Australia è attualmente in testa al medagliere (5) insieme agli Stati Uniti, seguiti da Francia (4) e Cina (3), che sabato ha conquistato la prima medaglia d'oro di Parigi 2024 con la coppia Sheng-Huang che ha vinto la gara della carabina 10 metri coppia mista. La medaglia d'esordio dell'Italia, argento, è stata conquistata da Filippo Ganna nella cronometro. Luigi Samele ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola maschile, terzo posto anche per la staffetta 4x100 stile maschile. Domenica mattina, poi, doppia medaglia, argento e bronzo, per l'Italia nel tiro a segno specialità pistola 10 metri. Federico Nilo Maldini con 240.0 si è piazzato alle spalle del cinese Xie Yu che vince l'oro con 240.9. Alle spalle del primo azzurro, Paolo Monna con 218.6. Ma un'ondata di polemiche, dentro e fuori dal campo di gara, sta mettendo in ombra l'aspetto sportivo dell'evento. Lo scandalo spionaggio del Canada La Fifa ha detratto sei punti al Canada nel torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi e ha punito tre allenatori con una sospensione di un anno ciascuno dopo che due assistenti allenatori sono stati sorpresi a usare droni per spiare gli allenamenti della rivale Nuova Zelanda in vista dello scontro di mercoledì. Le punizioni includono una multa di quasi 208.000 euro per la federazione calcistica canadese. La Francia vince l'oro nel rugby: fine dell'egemonia delle Figi Antoine Dupont ha segnato due mete e ne ha messa a segno un'altra per regalare alla Francia l'ambita medaglia d'oro sabato e porre fine al dominio olimpico delle Fiji, due volte campioni nel rugby a sette. Il miglior giocatore di rugby del mondo si è risparmiato per il secondo tempo con una manovra tattica che ha funzionato alla perfezione, poiché ha costruito lo slancio con il suo primo tocco di palla e poi ha guidato la Francia a una clamorosa vittoria per 28-7. Partita di Rugby a 7 AP Photo La Cina vince il primo oro e punta ai tuffi dal trampolino Le cinesi Chang Yani e Chen Yiwen si sono qualificate prime sabato nel trampolino sincronizzato femminile da 3 metri, disciplina dominata da Pechino per decenni. La squadra punta a conquistare otto medaglie nei tuffi dal trampolino a Parigi, dopo aver mancato lo storico traguardo per una sola volta a Tokyo 2020. L'Australia vince i 400m stile libero femminili e si porta in testa al medagliere Era stata annunciata come una delle gare più attese delle Olimpiadi di Parigi, e Ariarne Titmus l'ha trasformata in un successo. La nuotatrice australiana ha condotto dall'inizio alla fine, tenendo fede al suo soprannome di “Terminator”, per vincere l'oro nei 400m stile libero femminili. Ariarne Titmus celebra la vittoria AP/Petr David Josek La tiratrice georgiana diventa la prima donna a gareggiare 10 volte ai Giochi olimpici La tiratrice georgiana Nino Salukvadze è diventata la prima donna a partecipare a dieciGiochi olimpici in una carriera iniziata in rappresentanza dell'Unione Sovietica. Salukvadze ha partecipato a tutte le Olimpiadi estive dal 1988, quando ha vinto la medaglia d'oro. Sabato ha battuto il suo ultimo record quando è entrata nel poligono di tiro per qualificarsi alla gara di pistola ad aria compressa 10m femminile, nella quale però è arrivata 38esima. Ma venerdì prosimo avrà un'altra possibilità di medaglia nelle qualificazioni per la gara di pistola a 25 metri. La georgiana Nino Salukvadze AP/Manish Swarup Gli ultimi test dimostrano che la qualità dell'acqua della Senna era scadente I test effettuati dal gruppo di monitoraggio delle acque di Parigi mostrano che i livelli di E. coli hanno superato il limite di sicurezza di 900 unità formanti colonie per 100 millilitri fissato dalle normative europee il 17 luglio, quando il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha fatto il bagno. Il primo allenamento in acqua del triathlon è stato annullato ma il Comitato resta "fiducioso" che gli allenamenti si potranno svolgere tra martedì e mercoledì. Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno riacceso le preoccupazioni sulla possibilità che il corso d'acqua, da tempo inquinato, sia abbastanza pulito per ospitare le gare di nuoto. Il tuffo di Anne Hidalgo nella Senna AP Photo I vescovi francesi si rivoltano contro le Olimpiadi perché “si fanno beffe del cristianesimo”. La cerimonia di apertura di sabato ha presentato una presunta reinterpretazione dell'“Ultima Cena” di Leonardo da Vinci con drag queen e un Dioniso quasi nudo. PUBBLICITÀ La cosa non è piaciuta alla conferenza episcopale della Chiesa cattolica francese, che l'ha definita una “presa in giro e uno scherno del cristianesimo” e ha inviato “pensieri” ai “cristiani di tutti i continenti feriti dall'oltraggio e dalla provocazione di certe scene”. Ma il direttore artistico dello spettacolo, Thomas Jolly, ha detto che il suo desiderio era “essere sovversivo, né beffardo né scandalizzante". "Soprattutto, volevo inviare un messaggio d'amore, di inclusione e non di divisione”, ha detto Jolly. Atleti della Corea del Sud presentati come nordcoreani: è polemica Gli organizzatori dei Giochi Olimpici hanno presentato “profonde scuse” per aver presentato gli atleti sudcoreani come nordcoreani durante la cerimonia di apertura di venerdì a Parigi. I funzionari di Seul hanno chiesto un incontro con il presidente del Cio Thomas Bach in merito all'incidente e intendono presentare “un forte reclamo a livello governativo” al governo francese. Bach ha chiamato sabato il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e si è scusato per l'incidente. Giornalista polacco sospeso per aver definito “Imagine” una “visione del comunismo” L'emittente pubblica polacca Polish Public Broadcasting ha sospeso un giornalista che durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici ha reagito a un'interpretazione di “Imagine” di John Lennon definendola una “visione del comunismo”. PUBBLICITÀ Przemyslaw Babiarz non potrà commentare nient'altro relativo alle Olimpiadi di Parigi. La canzone di Lennon invita a immaginare senza paradiso e inferno, senza paesi e possedimenti. “È una visione del comunismo, purtroppo”, ha detto Babiarz durante l'evento. I blocchi stradali a Parigi diminuiscono parzialmente Barricate di metallo che bloccano le strade e stazioni della metropolitana chiuse hanno reso la vita difficile ai parigini alla vigilia dell'affollata cerimonia di apertura di sabato. Ma ora che tutto è finito, molti aspettano che alcune parti del centro città vengano riaperte. Il Pont des Invalides, che attraversa la Senna vicino alla Torre Eiffel, era già aperto sabato e alcune barricate della polizia erano state rimosse. “Spero che le cose siano un po' più flessibili” nei prossimi giorni, ha detto Antonio, che è portoghese e vive a Parigi da 42 anni. “Dobbiamo girare molto”.