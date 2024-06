Di euronews

Le dimissioni di Mustafa Nayyem arrivano alla vigilia della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Berlino si prepara a ospitare da martedì a mercoledì una nuova tappa della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, la prima che si svolge in un Paese dell'Ue.

L'annuncio delle dimissioni

L'atmosfera intorno all'evento si è surriscaldata lunedì, dopo che il presidente della conferenza Mustafa Nayyem ha annunciato le sue dimissioni. L'alto funzionario ucraino che sovrintende alla ricostruzione bellica e alle fortificazioni di difesa, si è dimesso affermando che la sua agenzia è stata sistematicamente minata dal governo.

Kiev non ha reagito alle dichiarazioni di Nayyem.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la cancellazione del suo viaggio alla conferenza di Berlino, da parte di Kiev.

La cancellazione del viaggio a Berlino

Nayyem ha dichiarato al Financial Times che il primo ministro Denys Shmyhal gli ha impedito di partecipare alla Conferenza annuale per la ripresa dell'Ucraina dell l'11 e i12 giugno a Berlino, dove i donatori si incontreranno per sostenere progetti di ricostruzione di città e infrastrutture distrutte dall'invasione su larga scala della Russia.

Il vuoto lasciato da Nayyem, e l'assenza di un ministro per le Infrastrutture, potrebbero far sorgere domande sulla capacità e l'impegno di Kiev nel proteggere le proprie infrastrutture, proprio mentre le forze russe continuano a condurre attacchi aerei sulle centrali elettriche dell'Ucraina. Assieme a Mustafa Nayem si sono dimessi anche due funzionari dell'agenzia responsabili della politica anticorruzione e degli appalti.

Funzionari ucraini e occidentali hanno dichiarato al FT che una serie di licenziamenti, dimissioni e rimpasti di governo diretti da Zelenskyy negli ultimi mesi ha causato tensioni tra Kiev e i partner occidentali che finanziano la difesa e la ricostruzione dell'Ucraina.

Tutti hanno dichiarato al FT di aver messo in guardia Zelenskyy e il suo governo da quelle che considerano mosse dirompenti e inspiegabili.

La Conferenza per la ripresa dell'Ucraina riunisce i capi di governo e di Stato per mobilitare il sostegno internazionale alla ricostruzione e alla modernizzazione del Paese devastato dalla guerra.

Quest'anno, l'evento sarà immediatamente seguito dal vertice per la pace sull'Ucraina, che si terrà in Svizzera sabato e domenica. Vertice a cui non parteciperà la Russia.