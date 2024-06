Di Euronews

I croati si preparano a scegliere chi li rappresenterà al Parlamento europeo, urne aperte domenica 9 giugno. In molti sono ancora indecisi su chi possa davvero ascoltare le richieste dei cittadini

Trecento candidati per dodici seggi: domenica 9 giugno i cittadini croati sono chiamati a scegliere chi li rappresenterà al Parlamento europeo. Durante le ultime elezioni europeenel 2019 la Croazia è stato il Paese dell'Ue dove l'affluenza è stata tra le più basse.

Tra i cittadini c'è ancora chi non è pienamente sicuro che l'Europarlamento possa soddisfare le proprie richieste. I croati torneranno alle urne a poca distanza dalle politiche dello scorso 17 aprile: a maggio l'Unione democratica croata di centrodestra ha formato un governo con il partito di destra Movimento per la patria. Secondo gli analisti per queste europee potrebbe esserci un'inversione di tendenza in Croazia sull'exploit delle destre.

