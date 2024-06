Di Euronews Agenzie: AP

Il presidente ucraino ha incontrato a Singapore il segretario della Difesa Austin. Zelensky ringrazia Biden per aver concesso a Kiev di poter colpire obiettivi russi con armi Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin a margine dell'IISS Shangri-La Dialogue a Singapore. Il leader ucraino ha scritto in un post su X che hanno "discusso questioni chiave". Tra quelle citate da Zelensku ci sono "le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina, la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza"

Biden dà il via libera colpire territori russi

Il presidente ucraino ha poi ringraziato l'omologo statunitense Joe Biden "per aver preso un'importante decisione riguardo agli attacchi difensivi con armi americane sul territorio nemico per contrastare efficacemente i tentativi russi di espandere la zona di combattimento. Apprezziamo la difesa vitale e il sostegno politico all'Ucraina da parte degli Stati Uniti". Zelensky ha dunque confermato che dagli Stati Uniti è arrivato il via libera a colpire obiettivi russi con armi Usa. La notizia dell'approvazione era stata rilanciata da diversi media nei giorni scorsi, seguita anche da un appoggio da parte della Germania. Washington e Berlino, però, hanno concesso l'uso delle armi solo per la difesa di Kharkiv.

A Singapore Zelensky ha incontrato i capi di Stato orientali, tra cui il presidente eletto dell'Indonesia Prabowo Subianto e il presidente di Timor Est, Jose Ramos-Horta, per chiedere assistenza in materia di sicurezza e ha anche cercato di raccogliere il sostegno per il summit internazionale sulla pace che si terrà alla fine del mese in Svizzera.

Firefighters put out a fire on an apartment building damaged in a Russian missile attack in Kharkiv, May, 31, 2024

"È molto importante per noi iniziare il processo di instaurazione di una pace giusta", ha detto Zelenskyy. "La Russia non vuole porre fine alla guerra. Pertanto, dobbiamo lavorare insieme a tutto il mondo per avvicinare la pace". La Russia non ha partecipato al vertice di sicurezza di Shangri-La dall'inizio della guerra.

Russia bombarda centrali elettriche in Ucraina

La visita di Zelensky a Singapore arriva un giorno dopo che la Russia ha colpito le infrastrutture energetiche dell'Ucraina con un attacco di droni e missili su larga scala che ha ferito almeno 19 persone. Dodici persone, tra cui otto bambini, sono state ricoverate in ospedale dopo un attacco vicino a due case in cui si erano rifugiati nella regione di Kharkiv, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov. Domenica l'Aeronautica militare ucraina ha fatto sapere di aver abbattuto 24 dei 25 droni lanciati dalle forze di Mosca sul Paese nella notte tra sabato e domenica. Lanciati anche un missile da crociera Iskander-K e un missile guidato antiaereo S-300. Non si conoscono ancora eventuali danni.