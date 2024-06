Si celebra in Italia il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica. Mattarella ha deposto la corona all'Altare della Patria. Poi il passaggio delle Frecce Tricolori e la sfilata ai Fori Imperiali

In occasione del 78esimo anniversario della Festa della Repubblica italiana, il presidente Sergio Mattarella, come da tradizione, ha deposto la corona d'alloro al Milite Ignoto all'Altare della Patria, in Piazza Venezia a Roma. Presenti le massime cariche dello Stato, a partire dai presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il presidente ha inviato un messaggio ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della festa della Repubblica. "Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa della pace e della stabilità internazionali è più che mai prezioso nell'odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente. La Repubblica è grata alle donne e agli uomini delle Forze Armate per i compiti assolti negli impegnativi teatri operativi ove sono chiamati ad operare, nell'ambito delle missioni delle Nazioni Unite, di quelle frutto della solidarietà fra i Paesi dell’Alleanza Atlantica, delle decisioni alle quali abbiamo concorso in sede di Unione europea", ha scritto Mattarella.

Mattarella: "Voto del 2 giugno avvio della vita democratica"

Mattarella ha tenuto un discorso sabato in occasione del Concerto al Quirinale in onore del corpo diplomatico. "Il 2 giugno del 1946 l’Italia sceglieva la Repubblica. Quel voto, all'avvio della vita democratica, rappresentò per gli italiani una chiamata alla responsabilità. In quegli anni di speranze diffuse, le aspirazioni al benessere e al miglioramento della condizione personale, procedevano insieme alle conquiste democratiche e sociali", ha detto Mattarella.

"Proviene un grido di sofferenza, di richiesta di serenità di vita"

Il presidente ha poi fatto un riferimento ai conflitti in atto nel mondo. "Guardiamo con amarezza e con preoccupazione al moltiplicarsi delle situazioni di conflitto e di violenza nel nostro vicinato, dall'Ucraina, al Medio Oriente, fino al Sahel. ha detto il capo dello Stato.

"Nell'immediato, ribadiamo l’imperativo di dare piena attuazione a quanto richiesto dal Consiglio di Sicurezza per il cessate il fuoco, l’accesso umanitario incondizionato alla popolazione di Gaza e la liberazione immediata degli ostaggi sequestrati nel corso del disumano attacco del 7 ottobre", ha detto Mattarella e poi ha aggiunto: "Avvertiamo tutti che da tante parti nel mondo proviene un grido di sofferenza, di richiesta di serenità di vita, di progresso, di giustizia, di pace".