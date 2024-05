Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La svolta arriva tre mesi dopo le pressioni di Irlanda e Spagna sull'esecutivo dell'UE per discutere l'accordo commerciale con Israele

Lunedì i ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso all'unanimità di convocare un Consiglio di associazione con Israele per discutere del rispetto degli obblighi in materia di diritti umani da parte del Paese nell'ambito dell'accordo commerciale UE-Israele, noto anche come Accordo di associazione.

I 27 intendono inoltre utilizzare l'incontro per confrontarsi con il governo di Netanyahu sul rispetto della sentenza di venerdì della Corte internazionale di giustizia (Cig), che ha ordinato a Israele di fermare l' offensiva militare nella città di Rafah.

La mossa arriva tre mesi dopo che il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e l'allora Taoiseach Leo Varadkar avevano per la prima volta chiesto una revisione urgente dell'Accordo di associazione UE-Israele, citando le gravi preoccupazioni per la campagna militare di Israele a Gaza e le potenziali violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

L'articolo 2 dell'accordo, stipulato nel 2000, stabilisce che l'accordo è "basato sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici".

L'Europa è il principale partner commerciale di Israele, rappresenta poco meno di un terzo di tutto il suo commercio, il che significa che l'accordo è visto come un potente strumento di pressione sul gabinetto di guerra di Netanyahu affinché si astenga dall'offensiva nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra.

Nonostante il fermo sostegno dei gruppi per i diritti umani e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, l'UE non era riuscita a raccogliere il sostegno politico per la mossa fino alla svolta di lunedì.

"Abbiamo ottenuto l'unanimità necessaria per chiedere un Consiglio di associazione con Israele al fine di discutere sulla situazione a Gaza (...) e sul rispetto dei diritti umani in base agli obblighi che Israele ha assunto nell'ambito del Consiglio di associazione e su come intende attuare la sentenza del tribunale", ha dichiarato Borrell ai giornalisti, riferendosi alla sentenza di venerdì del tribunale dell'Aia.

"Ma quello che abbiamo notato da quando il tribunale ha emesso la sua sentenza (non) è stata l'interruzione delle attività militari, ma al contrario un aumento , un aumento dei bombardamenti e un aumento delle vittime tra la popolazione civile, ha aggiunto Borrell.

Domenica, un attacco aereo israeliano su un campo di sfollati palestinesi a Rafah,nella città meridionale di Gaza, ha provocato almeno 45 morti, tra cui donne e bambini, suscitando la condanna internazionale.

"L'ultimo bilancio è più di 40 persone, tra cui un bambino piccolo bruciato vivo. Condanno questo attacco con la massima fermezza. Questa è la prova che non esiste un luogo sicuro a Gaza", ha dichiarato Borrell, descrivendo le immagini, comprese quelle dei bambini bruciati, provenienti da Rafah come "scioccanti".

"Sono inorridito dalle notizie che arrivano da Rafah sugli attacchi israeliani che hanno ucciso decine di sfollati, tra cui bambini piccoli. Condanno questo fatto con la massima fermezza". Josep Borrell Alto rappresentante degli affari esteri dell'Ue

L'Idf ha aperto un'indagine sul massacro, sostenendo che l'attacco era indirizzato contro due alti funzionari di Hamas.

I ministeri degli Esteri dell'UE hanno criticato duramente il massacro, il ministero degli Esteri tedesco che ha dichiarato che le "immagini dei corpi carbonizzati" sono "insopportabili".

I 27 aumentano la pressione su Israele malgrado le opinioni contrastanti dei diplomatici

La decisione di convocare il Consiglio di associazione, è stata definita dall ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib un "segnale forte".

"Dobbiamo garantire che le nostre regole e i nostri valori siano rispettati da tutti, soprattutto da partner come Israele. Ne va della nostra credibilità", ha aggiunto Lahbib, il cui governo è un convinto sostenitore della caua palestinese.

Altri ministri degli Esteri, come la slovena Tanja Fajon, hanno chiesto addirittura che il blocco si spinga oltre, imponendo sanzioni a Israele per le sue continue violazioni del diritto internazionale nell'offensiva di Gaza.

"Condanno fermamente l'attacco di Israele di ieri sera contro gli sfollati palestinesi, tra questi molti bambini bruciati vivi", ha dichiarato Fajon, il cui governo sta prendendo provvedimenti per riconoscere lo Stato di Palestina.

"A Bruxelles (...) oggi mi batterò per il rispetto del diritto internazionale umanitario e della decisione della Corte internazionale di giustizia. In caso di continue violazioni, l'UE deve reagire in modo unito e deciso, anche con sanzioni", ha aggiunto Fajon.

Borrell ha rifiutato di commentare se i suoi omologhi israeliani accetteranno di partecipare al Consiglio di associazione nel momento in cui due Stati membri - Irlanda e Spagna - hanno annunciato mercoledì scorso di voler riconoscere formalmente lo Stato di Palestina domani, 28 maggio.

Borrel commenta l'attacco a Rafah

Da allora è scoppiata una polemica diplomatica, in particolare tra Israele e la Spagna, paese natale di Borrell. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha rilasciato una dichiarazione, questo lunedì, annunciando che il suo governo avrebbe vietato alla Spagna di fornire servizi consolari ai palestinesi in Cisgiordania.

Katz ha anche accusato il riconoscimento della Palestina da parte della Spagna una "ricompensa per il terrorismo".

Borrell ha descritto l'escalation "tutto fuorché diplomatica. Si tratta di un'aggressione verbale estrema e del tutto ingiustificata", ha aggiunto.

Il capo della diplomazia europea ha anche riconosciuto che non c'è una volontà unanime sulla possibilità di sanzionare Israele per le sue azioni a Gaza, ma ha suggerito che questa posizione potrebbe cambiare se il governo di Netanyahu "continuerà a ignorare" la sentenza della Corte internazionale di giustizia.