A Firenze l'edizione 2024 della Conferenza sullo Stato dell'Unione

Si è tenuta a Firenze l'edizione 2024 della Conferenza sullo Stato dell'Unione, organizzata dallo European University Institute. Un'occasione per un confronto ad alto livello tra leader politici, docenti ed esperti, finalizzato a comprendere in che modo l'Europa dovrà approcciare al prossimo futuro, anche alla luce del risultato delle prossime elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo.