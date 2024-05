Secondo un'inchiesta della "Welt am Sonntag", Hamas starebbe pianificando attacchi in Germania. I suoi obiettivi potrebbero essere l'ambasciata israeliana e una base militare statunitense

PUBBLICITÀ

Il gruppo islamico palestinese Hamas avrebbe pianificato degli attacchi in Germania. Come riportato da "Welt am Sonntag", tra gli obiettivi ci sarebbero l'ambasciata israeliana a Berlino e una base militare statunitense in Renania-Palatinato. Sulla base delle mappe presenti sul cellulare del sospettato, le autorità investigative sono giunte alla conclusione che avesse spiato questi obiettivi nel 2023.

Il sospettato sarebbe un uomo di origine libanese, arrestato nel dicembre 2023. Come riporta il quotidiano tedesco, l'uomo agiva su ordine dei comandanti di Hamas in Libano. La Procura generale federale di Karlsruhe ha rifiutato di commentare.