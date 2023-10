Di Euronews

In Europa gli episodi di antisemitismo sono in aumento. Numerosi allarmi bomba rivelatisi falsi hanno causato l'evacuazione di diversi aeroporti in Francia

La minaccia terroristica ha causato disservizi al traffico aereo in Francia. Numerosi aeroporti, come questo di Tolosa, sono stati evacuati a causa di falsi allarmi bomba. Misure che si sono rese necessarie a causa dei falsi allarmi anche a Lione, Pau, Lille, Nantes, Tolosa e Beauvais. Il traffico è ripreso solo a metà pomeriggio.

La Francia, ancora sconvolta dall’omicidio di un insegnante per mano di un fondamentalista islamico, ha effettuato '183 arresti' per 'atti antisemiti' dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

Ma gli episodi di antisemitismo sono stati registrati anche in Italia e Germania. Martedì notte bombe molotov sono state lanciate contro una sinagoga di Berlino. Non ci sono state vittime né danni, ma le autorità sono sconvolte.

"Due bombe molotov contro l'edificio, intorno alle quattro del mattino. Quindi, grazie a Dio, non è successo niente", afferma il rabbino Shlomo Afanasev. "Apparentemente non hanno colpito l'edificio. Sono cadute per strada".

Allerta massima nel resto d'Europa

Non solo la Francia. Anche in Germania, Italia e Belgio l'allerta terrorismo è alta. L'attentatore che ha ucciso due cittadini svedesi a Bruxelles è stato ucciso dalla polizia di Bruxelles dopo quasi un giorno di fuga.

A causare problemi sono anche i falsi allarmi. La Reggia di Versailles è stata evacuata per la terza volta in 5 giorni per una allerta bomba, rende noto BFM TV. La Reggia e i suoi giardini erano stati evacuati una prima volta sabato, poi ieri, ma il monumento aveva riaperto dopo un paio d'ore e sempre per false allerte.

Anche l'aeroporto belga di Ostenda è stato evacuato a casua di un falso allarme.