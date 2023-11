Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Una flotta di operatori non rintracciabili ha aiutato il commercio petrolifero russo a fluire, nonostante le sanzioni occidentali degli ultimi 18 mesi

Dopo 18 mesi di guerra con l'Ucraina, l'effetto delle sanzioni occidentali sta svanendo sull'economia russa, in particolare sulle entrate petrolifere del bilancio federale.

Il Paese aveva trovato il modo di aggirare le sanzioni occidentali che imponevano un tetto massimo di prezzo di 60 dollari per un barile di petrolio degli Urali russi, trasportato via mare nel commercio globale.

Quasi nessuna delle spedizioni di greggio via mare nel mese di ottobre è stata eseguita al di sotto del tetto di prezzo, ha riferito il Financial Times, citando fonti ufficiali dell'Ue.

Le statistiche ufficiali russe mostrano anche che il prezzo medio ricevuto è stato superiore a 80 dollari al barile nel mese di ottobre.

"Nonostante il calo mensile del 3-5% delle esportazioni di petrolio dalla Russia negli ultimi tre mesi, le entrate petrolifere del Paese sono comunque aumentate", ha dichiarato l'economista e analista energetico Osama Rizvi a Euronews Business.

Come funziona il price cap

Per ridurre le entrate petrolifere russe come risposta all'aggressione del Paese all'Ucraina, il G7 e gli alleati come l'Australia e la Norvegia hanno applicato il price cap a partire dal 5 dicembre 2022.

Nell'Ue è stato inoltre imposto un divieto assoluto di importazione del greggio e dei prodotti petroliferi russi via mare, ad eccezione della Bulgaria.

Alle società di queste giurisdizioni è vietato fornire servizi di spedizione o di assicurazione per facilitare il commercio del petrolio russo, a meno che il commercio non sia verificabilmente al di sotto del limite di prezzo.

Tuttavia, il prezzo di mercato del greggio russo degli Urali ha superato il tetto di 60 dollari nel luglio 2023 e negli ultimi mesi si è attestato sempre più al di sopra di tale soglia.

Come la Russia è riuscita a capovolgere il mercato?

Il Paese ha sviluppato metodi che stanno "rendendo impossibile controllare il commercio", ha dichiarato a Euronews Business Christopher Weafer, amministratore delegato della società di consulenza aziendale Macro-Advisory Ltd.

Il commercio petrolifero russo è stato tradizionalmente gestito dalle grandi compagnie petrolifere e dalle case produttrici di materie prime, che si sono attenute alle sanzioni occidentali.

Nell'ultimo anno, sono state gradualmente sostituite da società commerciali poco conosciute e prive di esperienza nel settore, che sono spuntate e hanno esportato grandi volumi di greggio russo in Asia, per poi chiudere rapidamente le attività.

I grafici del think tank Bruegel, con sede a Bruxelles, mostrano come meno di un quarto delle navi attualmente utilizzate navighi ufficialmente sotto la giurisdizione del G7 o della Norvegia e debba quindi rispettare il price cap.

Sul mercato globale è comparsa anche una flotta di "petroliere ombra", composta da centinaia di piccoli operatori di navi cisterna, che possiedono una o due petroliere soltanto.

Si tratta in genere di navi obsolete, che presentano molti rischi per la sicurezza e che battono bandiera di Paesi come la Liberia o il Camerun.

Trasportano regolarmente milioni di barili di petrolio e spesso non hanno un'assicurazione standard del settore o sono assicurate da società indiane, cinesi o russe, anche se tradizionalmente il 90-95% del mercato assicurativo globale delle petroliere ha sede a Londra.

Un altro dei grafici di Bruegel mostra come l'origine dell'assicurazione per due terzi delle spedizioni sarà sconosciuta entro il 2023.

Sempre più spesso, prima ancora che una nave raggiunga la sua destinazione, il carico passa di mano in mare, rendendo le esportazioni di petrolio della Russia più difficili da tracciare.

"Si tratta di un enorme gioco a nascondere il traffico di petroliere, a nascondere i volumi - ha detto Weafer - se le autorità europee identificano una compagnia o una petroliera che viola le sanzioni, abbastanza rapidamente il nome della compagnia cambia e cambia anche il nome della petroliera".

Nel frattempo, il petrolio russo degli Urali ha offerto uno sconto, attualmente di circa 10 dollari al barile rispetto al greggio Brent di riferimento, ma in primavera era più economico di 35-40 dollari.

Poiché il prezzo del Brent ha iniziato a salire in seguito all'annuncio dei Paesi Opec+ di tagliare la produzione, anche il petrolio russo potrebbe seguire l'esempio.

Chi acquista il petrolio russo e come finisce di nuovo in Europa?

Il petrolio russo di Seaborn è quasi interamente destinato ai mercati asiatici: India, Cina e Turchia sono i maggiori acquirenti.

Tuttavia, c'è una grande quantità di petrolio che parte verso destinazioni non rivelate.

"Circa 1,5 milioni di barili al giorno lasciano i porti russi con destinazioni non rivelate - ha detto Weafer - e poi finiscono forse nei porti cinesi o indiani o a volte quel petrolio viene trasferito su un'altra petroliera, nell'oceano: a seguire, si inserisce nel mercato globale".

Parte del petrolio e dei prodotti grezzi russi sono tornati in Europa, dove l'importazione è vietata (ad eccezione di una piccola quantità destinata alla Bulgaria).

Con l'avvicinarsi dell'inverno, "l'Europa dovrà acquistare gasolio e altri prodotti dall'India o dagli Emirati Arabi Uniti e, di fatto, si tratta di petrolio russo che ha fatto il giro del mondo", dice Weafer.

Anche l'economista e analista energetico Osama Rizvi ha confermato che il petrolio inviato in Asia torna in Europa: "In base ai dati, la Turchia e l'India hanno importato molto petrolio russo e la maggior parte di esso è tornato in Europa sotto forma di prodotti petroliferi".

La differenza che potrebbero fare le nuove sanzioni

Secondo gli analisti, è diventato molto difficile controllare un mercato così frammentato e pieno di società commerciali poco conosciute. "La realtà è che l'Ue non è in grado di controllare questo mercato", ha detto Weafer.

Ciò che ha reso inefficace il tetto ai prezzi è un aumento senza precedenti della flotta oscura, che non è tracciata dalle organizzazioni internazionali", ha detto Rizvi, aggiungendo che anche le spedizioni di petrolio non tracciate, scaricate (ad esempio) in Malesia, si mescolano nel commercio globale sotto l'esportazione di un altro Paese.

L'unico modo per applicare le sanzioni è che gli attuali acquirenti accettino di rispettarle.

"Tutti i grandi acquirenti hanno detto chiaramente che non hanno intenzione di farlo", ha detto Weafer: in precedenza, l'India ha confermato apertamente di aver risparmiato circa 2,7 miliardi di dollari importando petrolio russo scontato nei primi nove mesi del 2023.

"Lo sconto sul prezzo del petrolio russo offre una competitività economica molto significativa rispetto ai consumatori occidentali che pagano un prezzo più alto".

Gli effetti delle sanzioni occidentali potrebbero affievolirsi ulteriormente a gennaio, quando il gruppo Brics si allargherà con sei nuovi membri, per cui la Russia avrà maggiori opportunità di creare nuovi accordi commerciali bilaterali e accordi finanziari, anche nel settore assicurativo, dei trasporti e della logistica.

Poiché il 12° pacchetto di sanzioni è stato da poco presentato nell'Ue, "c'è un punto interrogativo sulla volontà delle autorità statunitensi o europee di applicare il tetto dei prezzi e di cercare di bloccare l'esportazione del petrolio e dei prodotti petroliferi russi", ha affermato Weafer.

Quest'ultimo ha sottolineato che, se i volumi di petrolio russo dovessero essere ridotti a causa di una più efficace azione di controllo, ciò porterebbe milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi fuori dal mercato globale, facendo indubbiamente salire i prezzi: "Un'impennata del prezzo del petrolio sarebbe dannosa per l'economia globale".