Quarta serata cover con co-conduttrice Lorella Cuccarini: vince Geolier tra i fischi dell'Ariston. Angelina Mango emoziona con La rondine del padre, tornano i Jalisse dopo 27 anni, Amadeus legge un estratto del comunicato degli agricoltori. Domani la finale

A pronunciare la cifra si potrebbe già iniziare a sbadigliare alle 20 e invece l’attesissima quarta serata di Sanremo ha davvero portato sul palco dell’Ariston 172 artisti tra cantanti e musicisti. La notte dei duetti e delle cover incorona Geolier dopo il medley con Gue, Luchè e Gigi D'Alessio. Con gli occhi lucidi ritira il premio dal presidente della Liguria Giovanni Toti dopo i fischi dell'Ariston.

Alla vigilia della finale, in una sola serata c'è tanto, a volte troppo tra emozioni, revival, medley, napoletano e salentino. Eppure scorre, diverte e soprattutto fa cantare. Il viaggio nel passato, insieme allo spettacolo, sono garantiti.

Amadeus non aveva promesso che avrebbe finito per le due e invece i titoli di coda scorrono precisi in orario prima di dare la linea a Fiorello per l'ultima puntata di "Viva Rai 2 Viva Sanremo".

Lorella Cuccarini versione nostalgia, gli ospiti riempiono solo gli spazi tra una canzone e un’altra. Poi però i Jalisse

La co-conduttrice della quarta serata Lorella Cuccarini decide di puntare sull’effetto nostalgia: canta, balla, salta come se avesse trent’anni portati perfettamente. Un po’ troppo impostata da presentatrice di lungo corso, le manca la spontaneità dei cantanti prestati alla conduzione nelle serate precedenti. È la storia della televisione italiana anche se ormai è un’altra cosa come questo Sanremo.

Dal pilota di MotoGp Pecco Bagnaia a Margherita Buy, insieme ad Elena Sofia Ricci per presentare il film Volare, gli ospiti di giovedì sera non regalano emozioni ma solo un intermezzo tra la lunga lista di esibizioni.

In collegamento, Gigi D’Agostino ci ricorda che Sanremo è anche un po’ discoteca, Arisa che all’Ariston è mancata la sua voce.

E poi loro: all’1:45 dopo 27 anni i Jalisse tornano sul palco di Sanremo e fermano il tempo con la loro intramontabile “Fiumi di parole”.

Dargen D’Amico torna a chiedere il cessate il fuoco a Gaza

In un Sanremo mai così lontano dalla politica internazionale, Dargen D’Amico torna a chiedere il cessate il fuoco aGaza ricordando la sofferenza dei bambini che vivono sotto le bombe, in un Paese dove non ci sono medicine e dove i medici devono operare con la luce dello smartphone. Dopo la denuncia della prima serata il cantante milanese invita tutti a non voltarsi dall’altra parte di fronte alla guerra.

BigMama si rivolge alle donne. Angelina Mango emoziona ricordando Pino Mango

Al termine di una performance ben oltre la femminilità insieme a Gaia, La Niña e Sissy, BigMama si rivolge a tutte le donne: “non abbiate paura di far sentire la vostra voce e quando serve denunciate".

Un atto d’amore, così Angelina Mango ha definito la scelta di cantare "La Rondine" di Pino Mango per la serata delle cover. Insieme al Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, l'omaggio al padre, scomparso nel 2014 quando lei aveva solo 13 anni, è dolce e profondo allo stesso tempo: arriva dritto dove deve arrivare.

Habemus comunicato degli agricoltori

Tra tira e molla, marce indietro e smentite, alla fine Amadeus legge un estratto del comunicato del Coordinamento nazionale riscatto agricolo consegnato in giornata alla Rai. Gli agricoltori spiegano il motivo della protesta e chiedono “una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per i produttori agricoli e per i consumatori".

Non siamo in piazza per chiedere aiuti o sussidi, rivendicano, ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente, grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno.

Outfit: tra l’eleganza rock di Annalisa e la blusa sensuale di Alessandro De Santis

Quattro donne sexy e dark su un palco non si vedevamo da tanto: BigMama con Gaia, La Niña e Sissi si prendono la standing ovation non solo per Lady Marmelade ma anche per i corpi che si muovono perfettamente insieme. L'outfit per loro passa quasi in secondo piano.

Il trench corto in vinile di Annalisa riflette la luce sul tubino nero di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di lista. Perfette.

La gonna pareo con le frange e la blusa in tulle decorata a motivi floreali di Alessandro De Santis dei Santi Francesi conquista tutti: sedurrebbe chiunque.

La classifica della quarta serata

Geolier, Gue, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley Brivido/O’ primmo amore/Chiagne

Angelina Mango - La Rondine

Annalisa e La Rappresentante di Lista - Sweet dreams

Ghali e Ratchopper - Madley Italiano vero

Alfa e Roberto Vecchioni - Sogna, ragazzo sogna

Le pagelle della quarta serata: le cover di Sanremo 2024

Sangiovanni con Aitana Medley - Farfalle-Mariposas

Carini sono carini. Giovani pure. Forse troppo per proporre una canzone presentata sullo stesso palco appena due anni prima. L'Autoreferenzialità non paga: voto4,5

Annalisa con La rappresentante di lista - Sweet dreams

Stile, voce e presenza da vendere. Annalisa vola così in alto da fare ombra sui suoi ospiti. Se ne accorge anche Dario Mangiaracina, che sparisce dal palco e si perde in platea. Memorabile: voto 8

Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

Portare Gianna Nanni sul palco: ottimo. La scelta delle canzoni: lodevole. Premesse buone, insomma. Ma le note vanno prese e Rose Villain questa sera non ci riesce. Peccato: voto 5,5

Gazzelle con Fulminacci - Notte prima degli esami

La canzone è un'istituzione per chiunque sia passato dal rito collettivo degli esami di maturità, infatti l'Ariston canta. Ma risulta tutto molto piatto. Occasione sprecata: voto 4

The Kolors con Umberto Tozzi - Ti amo, Tu, Gloria (Medley)

Due generazioni di differenza ma sintonia perfetta. Sul palco si divertono e il pubblico lo capisce: ballano tutti. Tozzi inesauribile. Gloria a lui: voto7

Alfa con Roberto Vecchioni - Sogna ragazzo, sogna

Sul palco ci sono due artisti nati insecoli diversi, e anche per questo la scelta del brano è a dir poco perfetta perfetta. Vecchioni è un professore coerente, e con generosità si fa da parte sul finale. Prendete appunti boomer: voto 7

Bnkr44 con Pino D'Angiò - Ma quale idea

Il completo di Pino D'Angiò è premonitore del fatto che i prossimi tre minuti saranno pieni di groove. Eeil suo contributo, per quanto minimale, vale la performance: voto 6,5

Irama con Riccardo Cocciante - Quando finisce un amore

Il duo funziona, la canzone è bella e l'inno alla vita di Cossiante sul finale è lodevole. Eppure manca qualcosa: voto 6

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani - Che sia benedetta/Occidentali's Karma

Al di là dell'esibizione, il duo Gabbani-Mannoia fissa uno spartiacque nella storia del festival. Primo e seconda classificati nell'ultima edizione condotta da Carlo Conti, prima del passaggio di testimone a Claudio Baglioni: è grazie a lui se Sanremo ha cambiato pelle: voto 6

Santi Francesi con Skin - Hallelujah

Sulla carta sembrava una scelta suicida. Hallelujah l'abbiamo sentita in tutte le salse. Alla prova dei fatti, però, la decisione si è rivelata coraggiosa: I santi francesi e Skin incassano la prima standing ovation della serata. Meritata: voto 8

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara - Sarà perché ti amo / Mamma Maria

Insieme a Loredana Bertè a cui questa sera sarebbe concesso di cantare se stessi. Ai Ricchi e poveri anche il grande merito di portare sul palco Paola e Chiara. Trash quanto basta: voto 7,5

Ghali con Ratchopper - Italiano vero (Medley)

In Itaiano e in arabo, una preghiera e un grido, a sud e a nord del Mediterraneo. Contemporaneamente. E mentre canta i confini sbiadiscono. Politico: voto 8

Clara con Ivana Spagna - Il cerchio della vita

C’è voluta una gen Z per realizzare il sogno che ogni millennial ha coltivato senza mai avere il coraggio di realizzare: portare il re Leone sul palco di Sanremo. Grazie Clara: voto 6,5

Loredana Bertè con Venerus - Ragazzo mio

Immobile sul palco. Come si addice a un monumento della musica italiana: Loredana Bertè merita un premio, non un voto

Geolier con Gue, Luchè e Gigi D'Alessio - Brivido/O' primmo amore/Chiagne (Medley)

Una città stato inclusivia, in cui convivono da buoni vicini Geolier e Gigi D'Alessio. Napoli modello d'integrazione: voto 7

Angelina Mango con Il Quartetto d'Archi dell'orchestra di Roma - La rondine

Arrangiamento, esecuzione e regia studiati per arrivare dritti alla pancia. Forse troppo nei minimi dettagli e l'esibizione, ottima, perde un po' di naturalezza. Il trasporto ne risente. Alla fine il pubblico è in piedi, ma grida Pino: voto 7,5

Alessandra Amoroso con Boomdabash - Medley

Amoroso celebra la sua terra con i Boomdabash, portando sul palco dell'Ariston i successi dell'estate. Tanta voce per un teatro già stanco. Siamo solo a metà della gara: voto 6,5

Dargen D'Amico con Babelnova orchestra - Omaggio a Ennio Morricone

Il testo di Dove si balla sulle note di Morricone ci piace. Parlare chiaramente di cosa succede a Gaza e chiedere il cessate il fuoco ancora di più: no voto

Mahmood con I Tenores di Bitti - Com'è profondo il mare

Difficile sondare la profondità del mare che racchiude Mahmood. Più semplice, sì fa per dire, capirne l’estensione. Dalla foce del Nilo, risale il Naviglio fino al centro di Milano passando per l’Isola dei Sardi. Tesoro (multi)nazionale: voto 9

Mr. Rain con i Gemelli diversi e Le farfalle azzurre - Mary

Riportare tutto sui binari di tre accordi appiattisce anche l’entusiasmo più fervido nei confronti pezzo fondante per chi ricorda gli anni zero: voto 3

Negramaro con Malika Ayane - La canzone del sole

All’inizio “le bionde trecce, gli occhi azzurri, e le calzette rosse” intonate da Giuliano mettono i brividi: di paura, che il pezzo sbandi rovinosamente. Poi Malika Ayane, provvidenziale, salva l’evergreen di Battisti: voto 6,5

Emma con Bresh - Medley Tiziano Ferro

Emma grida a gran voce i successi di Tiziano Ferro. Con lei sul palco il rapper ligure Bresh. Sintonia negli sguardi, meno sulle note. Ma Emma dà cuore e anima in questa serata: voto 7

Il Volo con Stef Burns - Who wants to live forever

Ci sono gli outfit, la voce e la canzone. Ma è tutto un po' troppo: voto 5

Diodato con Jack Savoretti - Amore che vieni, amore che vai

Il graffio nella voce di Savoretti non aggiunge, ma sottrae a un'altra interpretazione magistrale di Diodato di un brano di De André. Voto 7

La Sad con Donatella Rettore - Lamette

Per Rettore l'età è un concetto relativo. immortale, Lamette fa ballare e saltare anche in versione punk cantata con La Sad: voto 7

Il Tre con Fabrizio Moro - Medley Fabrizio Moro

Un altro medley. E non dei più digeribili, ma forse è colpa dell'ora: voto sono quasi le 3.00

Big Mama con Gaia, La Nina, e Sissi - Lady Marmelade

Il Sanremo più napoletano di Sempre. Anche Lady Marmalade si piega al dialetto nato all'ombra del Vesuvio. Big Mama con Gaia, La Nina e Sissi accendono l'Ariston. Un inno alla femminilità e alla lotta al patriarcato. Flo voto 10

Maninni con Ermal Meta - Non mi avete fatto niente

Maninni prova a guadagnare punti in classifica con l'aiuto di Ermal Meta. L'esibizione non emoziona, non è diversa da quella che fece vincere Meta in coppia con Fabrizio Moro nell'edizione del 2018: voto 4

Fred de Palma con Eiffel 65 - Too much of heaven/Viaggiare insieme/Blu

L'energia giusta arrivati alle 2.00 del mattino. E tanto Flow, flow, flow. Grazie: voto 7

Renga e Nek - Medley

Dietro le quinte dell'Ariston si narra che per la finale Renga e Nek si fonderanno in un'unica identità, e che la serata cover sia stata la prova generale. Difficle distiguere chi cantava cosa: voto 5