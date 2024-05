Elezioni europee: la campagna di Fratelli d'Italia

Di Euronews

Chi sarà il prossimo presidente del Parlamento europeo? In attesa del voto di giugno la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia ha messo le basi per rispondere alle domande del futuro del partito, delle coalizioni in Italia e in Europa

PUBBLICITÀ

La conferenza di Pescara di Fratelli d’Italia di domenica 28 aprile ha segnato un momento chiave della campagna elettorale in vista delle elezioni europee in programma in Italia dall'8 al 9 giugno.

In Italia, le elezioni non saranno solo un modo per testare il gradimento del governo guidato da Giorgia Meloni: dall'Abruzzo la presidente del Consiglio ha infatti chiarito che l’intenzione è quella di replicare in Europa quanto stia già accadendo nel Paese. Nel discorso pronunciato dalla leader dei conservatori europei emergono dettagli importanti sul ruolo di Fratelli d’Italia in Europa e su quello di Giorgia Meloni.

Il punto di equilibrio del prossimo Parlamento europeo si sposterà a destra Nicola Procaccini Co-presidente Ecr; Fratelli d'Italia

In attesa di sapere chi sarà il prossimo presidente del Parlamento europeo, la conferenza programmatica di Fdi ha messo le basi per rispondere alle domande del futuro del partito, delle coalizioni in Italia e in Europa.

A Euronews le posizioni di Nicola Procaccini, co-presidente di Ecr, Sara Kelany di Fdi e Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura.