I Paesi dell'Unione Europea che possiedono sistemi di difesa aerea sono sotto pressione per aumentare l'assistenza all'Ucraina

L'urgenza di ottenere nuovi aiuti militari e in particolare i sistemi di difesa antiaerea pervade l'Ucraina, dopo che la Russia ha rinnovato i suoi attacchi con droni e missili contro la nazione devastata dalla guerra, distruggendo infrastrutture critiche ed edifici residenziali e uccidendo decine di civili.

Questo mese la Germania ha dichiarato che invierà a Kiev una terza batteria di missili Patriot, un sistema avanzato di fabbricazione statunitense in grado di intercettare con precisione i droni e i missili in arrivo, e ha avviato un'iniziativa per incoraggiare altri Paesi a donare ulteriori difese aeree.

L'appello di Zelensky ai Paesi Ue per i sistemi di difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia avrebbe presto aumentato gli attacchi aerei e ha chiesto l'invio di almeno altri sette sistemi Patriot, o attrezzature simili, per proteggere il Paese.

"Non escludiamo che anche le infrastrutture delle nostre altre centrali nucleari e le reti di distribuzione siano minacciate dal terrore russo", ha dichiarato Zelensky ai leader dell'Ue la scorsa settimana. "Questo può essere fermato solo dalla difesa aerea - da sistemi specifici come Patriot, Iris-t, Samp-t, Nasams... Sistemi che voi avete. Sono necessari in Ucraina in questo momento, per impedire a Putin di affidarsi a metodi terroristici", ha aggiunto Zelensky.

La Nato ha discusso la questione la scorsa settimana, durante un incontro virtuale con i rappresentanti ucraini. Il Segretario Generale Jens Stoltenberg ha detto che gli alleati hanno "mappato" le capacità esistenti dei sistemi aerei e che presto sarebbero stati fatti nuovi annunci in merito.Tuttavia, alla promessa di Berlino non sono seguiti altri impegni formali.

Questo ha spostato l'attenzione su Spagna, Grecia, Paesi Bassi e Romania, gli altri Paesi dell'Ue che possiedono sistemi Patriot. Anche la Polonia possiede due sistemi Patriot, ma sono necessari per la difesa del Paese, che confina con l'Ucraina e con l'enclave russa di Kaliningrad.Oltre alla loro comprovata efficacia, questi sistemi hanno il vantaggio di essere familiari all'esercito ucraino. Tuttavia, possono richiedere fino a due anni per essere prodotti, il che li rende più difficili da sostituire nel breve termine.

Borrell: "Vediamo cosa sono in grado di inviare gli Stati membri"

Lunedì, durante una riunione dei ministri degli Affari esteri e della Difesa, l'Alto rappresentante Josep Borrell ha aumentato la pressione politica, chiedendo la consegna di batterie e munizioni.

"Dobbiamo fare il punto sulla capacità degli Stati membri dell'Unione Europea di aumentare il sostegno all'Ucraina", ha detto Borrell al suo arrivo. "Dobbiamo fornire intercettori alle batterie che già hanno e aumentare il numero di batterie. E vediamo cosa sono in grado di fare gli Stati membri per fornire. Perché a Bruxelles non le abbiamo".

Il ministro degli Esteri olandese Hanke Bruins Slot ha dichiarato che Amsterdam sta esaminando "ogni tipo di possibilità" e ha espresso il suo sostegno alla nuova iniziativa della Germania. Ma ha avvertito che esaurire le scorte del Paese sarebbe difficile.

Alla domanda se la Spagna contribuirà, il ministro degli Affari esteri, Unione europea e Cooperazione José Manuel Albares Bueno ha evitato una risposta diretta, dichiarando che la Spagna sarà sempre al fianco dell'Ucraina. "Siamo molto consapevoli della necessità di sistemi di difesa aerea e in particolare dei sistemi Patriot", ha detto il ministro, "insisto, La Spagna ha sempre fatto tutto il possibile".

L'Ue non deve ridurre i propri sforzi, gli aiuti Usa non bastano

L'incontro di lunedì è avvenuto pochi giorni dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha votato a favore di un disegno di legge che prevede lo stanziamento di 61 miliardi di dollari (57,4 miliardi di euro) per fornire attrezzature militari all'Ucraina. La svolta, dopo mesi di stallo, è stata accolta con messaggi celebrativi dai leader dell'Ue, che hanno faticato a compensare l'assenza del sostegno statunitense e temono che le carenze delle forze armate ucraine possano rafforzare ulteriormente la mano della Russia.

Ma il fatto che l'aiuto degli Stati Uniti sia tornato non significa che l'Ue debba sedersi e ridurre i propri sforzi, hanno avvertito i ministri lunedì. "A questo punto, possiamo dire di aver schivato un proiettile storico, ma purtroppo molti altri proiettili sono in arrivo. Quindi possiamo essere felici per un giorno, ma dobbiamo essere pronti per la battaglia che ci aspetta domani. Non si può scendere, non si può fermare l'assistenza", ha detto il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. "Tutti devono continuare ad andare avanti", ha aggiunto, "dobbiamo fare meglio".

Il ministro della Difesa svedese, Pål Jonson, ha fatto eco all'appello, sottolineando gli ultimi sviluppi della guerra e i piccoli progressi compiuti dalle truppe russe nelle ultime settimane. "Dobbiamo fare un passo avanti, questo è assolutamente cruciale", ha detto Jonson ai giornalisti. "La sfida è in questo momento sulle forze di terra, la traiettoria sta andando nella direzione sbagliata".