Su Facebook, X e Reddit si è diffusa la voce che il fondatore e presidente esecutivo del Wef Klaus Schwab è ricoverato in ospedale in gravi condizioni o che potrebbe essere già morto. Ma è tutto falso

Diversi utenti sui social media hanno affermato che il presidente esecutivo e fondatore del World economic forumKlaus Schwab è stato recentemente ricoverato in ospedale in gravi condizioni e potrebbe essere morto.

Molti post sono stati visti e condivisi migliaia di volte: alcuni collegano le sue presunte condizioni di salute a un problema cardiaco dovuto alla corsa, altri si spingono addirittura ad affermare che potrebbe essere morto.

Ma nulla di tutto ciò è vero. Sembra che la voce sia nata da una precedente notizia satirica, come quella pubblicata da Weekly Crier. L'articolo non fornisce alcun dettaglio sul presunto ricovero di Schwab, né cita alcuna fonte. La pagina "Chi siamo" del sito dice che pubblica "satira e pezzi di opinione ed editoriali comici", accanto a notizie e informazioni presumibilmente "affidabili e imparziali".

Il World economic forum smentisce la voce

Non solo, il Wef ha confermato che Schwab è in perfetta salute. L'organizzazione ha dichiarato che le affermazioni sono "del tutto prive di fondamento" e che la salute di Schwab è "eccellente".

Ha aggiunto che, come molti individui e organizzazioni di alto profilo, Scwab è stato regolarmente bersaglio di teorie cospirative e campagne di disinformazione.

Non hanno torto: le affermazioni sulla salute di Schwab sono arrivate di pari passo con altre affermazioni secondo cui la Delta force statunitense avrebbe arrestato Schwab nella sua casa in Svizzera.

Un articolo del sito web Real Raw News afferma che una squadra d'assalto della Delta force ha arrestato Schwab dopo uno "scontro a fuoco mortale" nella sua casa e che è stato trovato a letto collegato a una macchina per l'infusione di adrenocromo, una sostanza al centro di diverse teorie complottiste.

Anche questo sembra essere un tentativo di satira.

La pagina "Chi siamo" di Real Raw News dice anche che il sito contiene "umorismo, parodia e satira", ma questo non ha impedito alla "notizia" di fare il giro dei social media. Diversi post su X, Reddit e Facebook hanno condiviso le accuse fuori contesto, anche se alcuni di essi almeno con una dose di scetticismo.

Il Wef non ha fatto alcun riferimento a un arresto e una rapida ricerca su Google per trovare la storia su testate giornalistiche più affidabili non ha prodotto alcun risultato.