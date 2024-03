Di Euronews

I principali media europei dispiegheranno tutta la loro forza, con team nelle capitali nazionali e format pensati per raccontare le elezioni del Parlamento europeo.

Mentre l'Europa fa il conto alla rovescia per un'elezione che definirà un'epoca, la più importante redazione paneuropea schiererà i suoi giornalisti televisivi e web, con sede a Bruxelles e sparsi per le capitali nazionali, per offrire un'esperienza multimediale coinvolgente.

La nostra copertura rifletterà l'alta posta in gioco quando più di 400 milioni di europei si recheranno alle urne in mezzo a conflitti globali e turbolenze economiche, fornendo una lente unica attraverso cui scoprire temi fondanti per il continente, come l'energia, il clima, la salute, la migrazione e la sicurezza.

La nostra esclusiva copertura digitale e televisiva a più livelli fornirà un focus multimediale sulle questioni chiave e un palcoscenico su cui gli elettori che si affacciano per la prima volta al voto potranno incontrare e confrontarsi i politici, esprimere le loro speranze e preoccupazioni, discutere di potenziali soluzioni e vedere chiaramente quali sono le scelte offerte.

La nostra copertura seguirà la preparazione dello scrutinio con commenti in tempo reale sui risultati, insieme a un'analisi completa dell'impatto e dell'effetto dei risultati attraverso i media per soddisfare tutte le preferenze - TV, sito web, applicazione, Youtube, social media o messenger.

I programmi di Euronews sulle elezioni europee 2024

Nel periodo che precede le elezioni, i nostri programmi televisivi di riferimento Bruxelles je T'aime e Global Conversation saranno dedicati a format speciali sulle elezioni, testimoniando il confronto tra i principali leader della politica, dell'economia e della società civile.

In un nuovo formato innovativo, i candidati avranno la possibilità di presentare in televisione i loro obiettivi politici. I dibattiti televisivi di Euronews si concentreranno su questioni nazionali attraverso le nostre principali sedi europee, culminando in un dibattito storico nella capitale europea.

Nel frattempo, i nostri reporter sul campo porteranno in primo piano il punto di vista dalle strade e dalle piazze d'Europa, ripercorrendo tre viaggi in treno attraverso il continente. I nostri corrispondenti web e televisivi forniranno regolarmente spiegazioni sui meccanismi delle elezioni. Il nostro Cubo presenterà un'analisi aggiornata della disinformazione che circola in rete, anticipando una lotta anticipata contro la disinformazione.

I sondaggi sulle elezioni europee di pubblicati su Euronews

Euronews offrirà una sezione dedicata in cui i sondaggi nazionali saranno riuniti, con cui gli elettori potranno interagire, confrontando le proiezioni nei loro Paesi con le loro intenzioni di voto.

In collaborazione con Ipsos, Euronews offrirà una proiezione esclusiva sui seggi del Parlamento europeo, basata su sondaggi effettuati dallo stesso istituto di sondaggi in 18 Paesi europei. Unitevi a noi il 19 marzo per un'anteprima di questo sondaggio esclusivo durante la diretta di Euronews On Air, che sarà integrata da un mini-sito interattivo accessibile ai nostri oltre 30 milioni di visitatori unici mensili.

Il nostro programma dedicato alla notte elettorale presenterà i risultati in tempo reale, Paese per Paese, combinandoli con un'ampia analisi dell'impatto del voto e di come questo si tradurrà nella composizione del futuro Parlamento, della Commissione e del Consiglio.

Euronews sarà la vostra guida indispensabile nei prossimi 100 giorni, mentre l'Europa si avvicina al voto che definirà una generazione.