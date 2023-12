La Corte di giustizia Ue accoglie il ricorso delle Superlega contro il monopolio di Uefa e Fifa sulle competizioni calcistiche internazionali. Gravina (Figc): "Non è pensabile disputare due o tre campionati"

"Le norme della Fifa e della Uefa sull'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il dirittodell'Unione". Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull'organizzazionedelle competizioni internazionali.

I club della Superlega

Dell'originario gruppo di 12 club che nell'aprile 2021 avevano varato la Superlega sono rimasti in campo solo Real Madrid e Barcellona, associati in una Società di Superlega Europea (ESLC). Supportata dall'agenzia di marketing A22, questa ha portato il caso davanti al tribunale Mercantile della capitale spagnola, che a sua volta ha deferito la questione alla Corte di giustizia Ue

Reichart: "Club liberi dalla minaccia di sanzioni"

Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio Uefa è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro". Lo ha detto Bernd Reichart, Ceo di A22, commentando la decisione della Corte europea. "Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Superlega. Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite", ha scritto il manager.

La reazione della Uefa: "Non è un avallo della Superlega"

La sentenza della Corte Ue che dice no al monopolio di Uefa e Fifa sulle competizioni calcistiche "non significa un avallo o una convalida della cosiddetta Superlega": è la prima reazione della Uefa, che dopo l'annuncio della Corte europea ribadisce l'intenzione di proseguire col "modello sportivo europeo collettivamente con le federazioni nazionali, le leghe, i club, i tifosi, i giocatori, gli allenatori, le istituzioni dell'Ue, i governi e i partner", e auspica che "la piramide del calcio sia salvaguardata dalle leggi europee e nazionali dal rischio di seccessioni".

La Uefa annuncia per le 14 una conferenza stampa. "Questa sentenza sottolinea una lacuna preesistente nel quadro della pre-autorizzazione della Uefa un aspetto tecnico che è già stato riconosciuto e affrontato nel giugno 2022. La Uefa confida nella solidità delle sue nuove regole, e in particolare nel rispetto di tutte le leggi europee pertinenti e regolamenti", si legge nella nota diffusa dalla confederazione. "Confidiamo che la piramide calcistica europea basata sulla solidarietà, che i tifosi e tutte le parti interessate hanno dichiarato come il loro modello insostituibile, sarà salvaguardata dalla minaccia di segregazioni da parte delle leggi europee e nazionali", conclude la nota.

Gravina: "Totalmente contrari"

In conferenza stampa, mercoledì, il presidente Figc Gabriele Gravina si era detto contrario a un ulteriore campionato interclub "Aspettiamo e valuteremo i perimetri della decisione. Noi siamo stati l'unica federazione che ha assunto una posizione molto chiara. Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio", ha detto Gravina durante la conferenza stampa post Consiglio Federale. "Non possiamo impedire l'adesione, ma la scelta, qualora avverrà, deve essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all'interno di una serie di organizzazioni. Noi già stiamo lottando al nostro interno sulle date a disposizione sul campionato, potete immaginare cosa succederebbe e aggiungessimo un altro campionato. Io devo salvaguardare il brand del calcio italiano e si deve sapere a cosa si va incontro", ha poi aggiuntoi Gravina.