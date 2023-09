L'Uefa riapre alle squadre russe under 17, l'Ucraina non ci sta

Di Euronews

Uefa, ok alle squadre russe under 17 : "i giovani non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti"

L'Uefa apre alle squadre russe under 17 e prevede che possano partecipare alle competizioni internazionali.

La decisione non è piaciuta alla Federcalcio ucraina, che ha annunciato la propria intenzione di boicottare tutte le partite che coinvolgeranno la Russia.

Il no della Federcalcio ucraina

"Non prenderemo parte a nessuna competizione con la partecipazione di squadre russe - ha dichiarato la Federazione ucraina - facciamo appello alle altre federazioni affinché boicottino eventuali partite con la partecipazione di squadre della Federazione Russa. Chiediamo con forza alla Uefa di rivedere questa decisione e di lasciare in vigore la precedente decisione sulla completa esclusione delle squadre della Federazione Russa dalla partecipazione alle competizioni internazionali".

In ottobre e novembre si disputano i gironi di qualificazione per i Campionati Europei Under 17 maschili e femminili, che prevedono tornei finali l'anno prossimo.

La squadra femminile Under 17 dell'Ucraina giocherà tre partite in Germania dal 14 al 20 ottobre, in un gruppo che comprende anche Austria e Romania. I ragazzi dell'Under 17 sono attesi in Liechtenstein per giocare dal 15 al 21 ottobre contro i padroni di casa, la Germania e la Finlandia.

Il leader del calcio ucraino, Andriy Pavelko, è un membro del comitato esecutivo della Uefa e lo è anche Alexander Dyukov, il suo omologo russo. Dyukov ha partecipato alla riunione del comitato martedì a Cipro che ha dato forma alla nuova politica, mentre Pavelko non ha aderito.

Al bando le squadre russe

Poco tempo dopo l'invasione militare dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, Uefa e Fifa si erano mosse per bandire tutte le squadre nazionali e di club russe.

Anche prima di queste decisioni, la Polonia e il capitano della sua squadra maschile Robert Lewandowski avevano dichiarato di non voler giocare contro la Russia in uno spareggio di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 in programma a Mosca.

Anche la Federazione calcistica svizzera aveva deciso che la sua squadra femminile non avrebbe giocato contro la Russia nel torneo Euro 2022 ospitato dall'Inghilterra.

Dopo 19 mesi di una guerra che non accenna a finire, martedì l'Uefa ha annunciato di voler reinserire le squadre russe nelle sue competizioni giovanili, ma senza la loro bandiera, l'inno e i colori nazionali, e giocando solo in trasferta.

L'Uefa ha dichiarato che "i giovani non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti". In ogni caso, i giocatori russi delle giovanili, i loro allenatori e i dirigenti hanno problemi a ottenere i visti per viaggiare per le partite Uefa.

La Federcalcio inglese ha sfidato la nuova politica della Uefa, nonostante la presenza dei vicepresidenti di Uefa e Fifa, rispettivamente David Gill e Debbie Hewitt: "Non sosteniamo la posizione di riammettere la Russia alle competizioni Uefa giovanili", ha dichiarato la FA inglese, "e la nostra posizione rimane quella di non far giocare le squadre inglesi contro la Russia".