La Tunisia restituisce 60 milioni di euro di aiuti a Bruxelles

Con una decisione sorprendente, il governo tunisino ha restituito 60 milioni di euro di assistenza finanziaria versati dall'Unione europea

La somma era stata annunciata a fine settembre, come parte di un pacchetto da 127 milioni di euro che comprende 42 milioni di euro stanziati nell'ambito del Memorandum of Understanding, il controverso accordo fra Ue e Tunisia firmato lo scorso luglio.

Il rifiuto di Saïed

Pochi giorni dopo l'annuncio, il presidente tunisino Kaïs Saïed aveva respinto l'offerta definendola "irrisoria" e contraria all'accordo. "La Tunisia accetta la cooperazione, ma non accetta nulla che assomigli alla carità, perché il nostro Paese e il nostro popolo non vogliono compassione e non l'accettano quando è priva di rispetto".

Le sue dichiarazioni furono riprese dai media e hanno fatto scalpore a Bruxelles. La Commissione aveva precisato allora che 60 milioni di euro erano stati effettivamente versati nelle casse del Tesoro tunisino, a seguito di una richiesta del governo di Tunisi del 31 agosto.

Olivér Várhelyi, commissario europeo all'Allargamento e al Vicinato, aveva pure invitato pubblicamente la Tunisia a "restituire" il denaro se non lo vuole, postando su X uno screenshot del documento ufficiale che chiede il pagamento dei 60 milioni di euro.

"L'attuazione del Memorandum proseguirà quando la Tunisia tornerà allo spirito del nostro partenariato strategico basato sul rispetto reciproco", scrisse in quell'occasione Várhelyi.

Un memorandum controverso

Il rimborso dei fondi europei, riportato inizialmente dal quotidiano Politico Europe e poi confermato a Euronews dalla Commissione, rappresenta l'ennesimo deterioramento delle già fragili relazioni fra Ue e Tunisia e assesta un duro colpo alla cooperazione con Tunisi che Bruxelles vorrebbe presentare come modello per futuri accordi con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo per arginare i flussi migratori.

La necessità di diminuire il numero di approdi sulle coste italiane è stato con ogni probabilità il motivo principale della firma del memorandum, siglato in una cerimonia ufficiale con Saïed, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte.

L'accordo prevede 150 milioni di euro per il sostegno al bilancio, 105 milioni di euro per la gestione della migrazione, 307,6 milioni di euro per una linea di trasmissione di elettricità rinnovabile a basso costo e 150 milioni di euro per un cavo sottomarino con tecnologia a fibra ottica. Il Memorandum apre inoltre la porte a 900 milioni di euro ulteriori di assistenza macrofinanziaria, vincolati all'approvazione di un prestito da parte del Fondo monetario internazionale.

Fin dalla sua presentazione, il memorandum è stato oggetto di forti critiche da parte del Parlamento europeo e delle organizzazioni umanitarie, che hanno lanciato l'allarme sugli abusi che le autorità tunisine avrebbero commesso nei confronti dei migranti subsahariani, tra cui molteplici casi di espulsioni collettive verso il confine libico.

Anche il Mediatore europeo ha chiesto formalmente alla Commissione di chiarire se il testo includesse salvaguardie per garantire il pieno rispetto dei diritti umani.

Intanto il governo tunisino ha negato l'ingresso nel Paese a una missione esplorativa di cinque membri del Parlamento europeo e, qualche giorno dopo, rinviato la visita ufficiale di una delegazione della Commissione europea.