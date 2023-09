La settimana della crisi migratoria a Lampedusa

Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe affronta la questione migratoria con Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi ed esperto di migrazioni, dopo la presentazione di un piano europeo in dieci punti per l'isola di Lampedusa

La settimana europea si è aperta con la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa, l'isola siciliana alle prese con migliaia di approdi di persone migranti.

PUBBLICITÀ

Von der Leyen ha promesso un piano europeo in dieci punti per l'isola, e alla fine della settimana la Commissione ha annunciato i primi esborsi finanziari per la Tunisia, con cui l'Ue ha stretto un accordo per fermare i flussi migratori.

Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe ne parla con Matteo Villa, ricercatore di Ispi ed esperto del tema migratorio.