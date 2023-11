Naufragio davanti alle coste di Lampedusa, morta una bambina di 2 anni

Di Euronews

Dall'inizio dell'anno a oggi i migranti sbarcati sulle coste italiane sono 150.777, più del doppio rispetto al 2022

Ennesimo naufragio davanti alle coste di Lampedusa: lunedì sera 43 migranti sono stati recuperati sugli scogli di Capo Ponente dalle motovedette della Capitaneria di porto e due giovani da due pescatori lampedusani sulla costa di Muro Vecchio.

Morta sull'unità di soccorso una bambina di 2 annimentre la motovedetta la stava portando insieme ad altri superstiti verso il porto di Lampedusa.

“Il naufragio, i dispersi e la morte di una bambina di 2 anni, rappresentano l’ennesima tragica notizia di un fenomeno che non si ferma e che vede Lampedusa vivere ancora una volta il dramma delle migrazioni - ha detto Debora Diodati, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana -. Siamo grati ai nostri operatori che da mesi garantiscono un presidio di umanità e di prima accoglienza come a tutti i soccorritori, alle forze in campo che fanno fronte ad una situazione difficile e non da ultimo alla comunità lampedusana”.

Nella notte un peschereccio con 576 persone è approdato al porto di **Lampedusa:**le unità di soccorso della Guardia costiera e della Guardia di finanza lo hanno agganciato e scortato garantendo la sicurezza di tutte le persone a bordo.

Solo il 20 novembre ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 1.087 persone arrivate sull'isola di Lampedusa.

Raddoppiati gli sbarchi nel 2023

Dall'inizio del 2023 a oggi i migranti sbarcati sulle coste italiane sono 150.777, il 59,8% in più rispetto ai 94.343 del corrispondente periodo dell'anno scorso e il 146,9% in più rispetto ai 61.046 del 2021.