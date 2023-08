I divieti temporanei sui cereali ucraini esenti da dazi dovrebbero essere prolungati fino alla fine dell'anno. Questa è la proposta di Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l'Agricoltura, in contraddizione con la linea ufficiale dell'esecutivo Ue.

I divieti sono in vigore dal 2 maggio e si applicano a cinque membri dell'Unione europea che si trovano nella periferia dell'Ucraina - Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria - e che lamentano il fatto che l'abbondanza di grano ha abbattuto i prezzi per gli agricoltori locali.

In base ai divieti, quattro prodotti provenienti dall'Ucraina - grano, mais, colza e girasole - possono transitare attraverso i cinque Paesi dell'Europa orientale, ma non possono rimanere all'interno dei loro mercati per il consumo interno o per lo stoccaggio.

Le misure sono di natura straordinaria e sono state aspramente criticate dalle autorità di Kiev, compreso il presidente Volodymyr Zelenskyy, che le ha definite "assolutamente inaccettabili". Altri Paesi dell'Ue, come Germania e Francia, hanno espresso serie preoccupazioni sull'impatto delle restrizioni sull'integrità del mercato unico.

La Commissione europea, che ha negoziato l'accordo nel tentativo di prevenire azioni di ritorsione non coordinate da parte degli Stati membri dell'Europa orientale, ha insistito sul fatto che i divieti sarebbero stati eliminati definitivamente entro il 15 settembre e che gli sforzi si sarebbero poi concentrati sul miglioramento della capacità di trasporto, delle infrastrutture e dello stoccaggio.

Ma in una riunione della commissione Agricoltura e sviluppo rurale (Agri) del Parlamento europeo, il commissario Wojciechowski, che è polacco, si è distanziato dalla linea principale dell'esecutivo e ha esplicitamente appoggiato l'estensione dei divieti commerciali fino alla fine dell'anno, una tempistica destinata a scatenare la furia di Kiev.

"La mia osservazione è che questo divieto locale sta funzionando bene, le importazioni dirette verso questi cinque Paesi sono cessate, ma abbiamo riscontrato conseguenze negative, in generale, per il mercato dell'Ue, perché le importazioni hanno continuato verso altri Paesi che hanno bisogno di grano ucraino, (come) Spagna, Paesi Bassi, Italia", ha detto Wojciechowski ai membri del Parlamento europeo.

"Possiamo aspettarci - questa è la mia osservazione - che se questo divieto non verrà prolungato, avremo lo stesso problema (di prima) con gli Stati membri in prima linea", ha aggiunto.

Wojciechowski ha precisato che l'apertura completa del mercato o la sua chiusura totale sono "estremi diversi" e ha suggerito invece una terza opzione possibile, in cui i divieti temporanei resterebbero in vigore, ma con un aiuto finanziario supplementare per incentivare i trasporti.

Secondo il Commissario, solo il 2%-3% del grano ucraino viene spedito verso Paesi extra-Ue, compresi quelli africani a basso reddito, perché i costi di transito sono troppo elevati, rendendo l'operazione "non economicamente conveniente". Di conseguenza, la maggior parte del carico rimane all'interno del mercato europeo.

"Questo è l'ostacolo principale: il transito non funziona bene", ha detto Wojciechowski.

Come soluzione, il commissario ha proposto un nuovo programma di sovvenzioni per aiutare le aziende ucraine a portare i loro carichi nei porti dell'Ue e a venderli in tutto il mondo. I sussidi dovrebbero avere un valore compreso tra i 20 e i 30 euro per tonnellata di grano, a seconda della destinazione finale. Ciò si tradurrà in un programma di 600 milioni di euro - a carico del bilancio dell'Ue - per facilitare la spedizione di 20 milioni di tonnellate fino alla fine dell'anno.

"L'unica soluzione è sostenere il transito e continuare il divieto (fino) alla fine dell'anno, perché dopo il 15 settembre ci saranno enormi problemi, gli stessi problemi, anche più grandi di quelli che avevamo prima", ha detto Wojciechowski ai deputati.

Il commissario ha sottolineato che il piano è una sua "proposta personale", ma ha detto di averne già discusso internamente con i suoi colleghi dell'esecutivo e con i rappresentanti di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria, oltre che dell'Ucraina.

"Penso che sia la soluzione migliore e spero che l'intera Commissione la esamini e dia il suo via libera", ha detto, passando al polacco. "Il problema è difficile e dobbiamo agire in uno spirito di solidarietà con gli agricoltori, con gli Stati membri che hanno sofferto della situazione, ma anche con l'Ucraina", ha evidenziato.

La sua opinione personale

Poco dopo la conclusione dell'audizione parlamentare, la Commissione europea ha preso le distanze dai commenti del commissario e ha sottolineato che l'eliminazione graduale del 15 settembre procederà come inizialmente previsto.

"Prima di tutto, sottolineiamo che, come ha detto il commissario questa mattina durante l'audizione con il Parlamento europeo, ha espresso la sua opinione. Ha detto chiaramente che le sue opinioni non rappresentano la posizione della Commissione", ha dichiarato un portavoce.

Il portavoce ha aggiunto che sono "in corso lavori" per aumentare la capacità di trasporto attraverso percorsi alternativi, come il fiume Danubio, e affrontare le strozzature che hanno alimentato l'impennata delle esportazioni ucraine dello scorso anno, dopo l'introduzione del regime di esenzione tariffaria.

"Tutto questo lavoro è stato fatto prima del 15 settembre per avere un'ottima preparazione e assicurarci di poter affrontare tutte le questioni che sono state sollevate qualche mese fa", ha specificato il funzionario.

Nonostante la rapida risposta della Commissione all'inaspettata proposta di Wojciechowski, le sue parole hanno messo in luce un disaccordo interno all'esecutivo che potrebbe confondere ulteriormente l'esplosivo dibattito sul futuro dei divieti.

Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria hanno già chiesto a Bruxelles di estendere i divieti fino alla fine dell'anno, sostenendo che il fallimento dell'iniziativa del Mar Nero aumenterebbe inevitabilmente le esportazioni ucraine attraverso le rotte terrestri. I cinque Paesi in prima linea hanno anche sostenuto che l'elenco dei prodotti sulla lista nera dovrebbe "rimanere aperto" e possibilmente includere beni "diversi dai cereali e dai semi oleosi". Non a caso, nella riunione in commissione Agri, Wojciechowski ha nominato pollame, uova e lamponi come beni che meritano un ulteriore controllo.

Per la Polonia, l'argomento è particolarmente delicato a causa delle imminenti elezioni politiche: gli elettori delle zone rurali sono considerati un gruppo demografico indispensabile per Diritto e Giustizia (PiS), il partito di destra al governo, a cui è iscritto, dal 2010, lo stesso Wojciechowski.

Per l'Ucraina, però, qualsiasi ipotesi di proroga oltre il 15 settembre è da escludere.

"Questa mossa violerebbe l'accordo di associazione Ucraina-Ue. Soprattutto, questo passo andrà contro il principio di solidarietà su cui si basa l'Unione europea", ha dichiarato all'inizio della settimana Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri ucraino, in visita a Praga, in risposta alle richieste dei cinque Stati membri.

"Se si comportano in questo modo, non ci lasceranno altra possibilità se non quella di difendere strenuamente i nostri diritti e quelli degli agricoltori ucraini", ha evidenziato.