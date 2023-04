Di Euronews

Gli utenti di Twitter hanno accusato un eurodeputato di essere stato colto in flagrante a sniffare cocaina durante un'assemblea pubblica.

L'affermazione è stata condivisa migliaia di volte in numerose lingue sui social media.

Ecco un esempio in inglese: un utente afferma che è "notevole vedere un membro del Parlamento europeo far uso di cocaina durante una riunione".

Nella clip si vede un uomo che sniffa una sorta di sostanza dalla sua mano. Qui a The Cube abbiamo deciso di analizzare più da vicino queste accuse. Abbiamo fatto uno screenshot da Twitter e condotto una ricerca per immagini inversa, riuscendo così a identificare la persona nel video.

Si tratta di Jens Maier, ex giudice e politico tedesco, membro del partito populista di estrema destra AfD.

Non è mai stato membro del Parlamento europeo, ma ha fatto parte del Bundestag fino al 2021.

Secondo i media tedeschi, Maier ha perso il suo incarico di giudice nel 2022 perché ritenuto un estremista di destra, non più in grado di essere "rappresentante credibile della magistratura".

Abbiamo scoperto che il video originale è stato tratto da un servizio giornalistico di Ard, una Tv pubblica regionale tedesca. Il video mostra Maier seduto nell'aula del parlamento tedesco e, grazie alla buona qualità del video stesso, si nota che la sostanza è marrone".

Secondo numerosi utenti è molto probabile che la sostanza sia tabacco da fiuto, prodotto secco a base di foglie di tabacco finemente macinate.

Tradizionalmente inalato attraverso il naso, è legale per uso personale in Germania e in altri paesi europei.

In un'intervista alla Tv tedesca, Maier spiega che le sue più grandi debolezze sono le "patate fritte e il tabacco da fiuto".

Anche se non siamo riusciti a verificare in modo indipendente che la sostanza sia effettivamente tabacco secco, una cosa è certa: il tweet virale è fuorviante.