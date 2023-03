Manifestazioni in Francia: i video virali sui social, tra bufale e verità

Questo martedì è il 10° giorno di sciopero in Francia, contro la riforma delle pensioni del presidente francese Emmanuel Macron.

Finora migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere la loro rabbia, dopo che il governo di Macron ha fatto passare la legge in Parlamento senza un voto, utilizzando una speciale clausola costituzionale. Sono stati segnalati violenti scontri tra manifestanti e polizia e molti video di alterchi sono diventati virali sui social media.

Abbiamo analizzato alcuni dei video più condivisi su Twitter per vedere quali sono veri e quali sono fuorvianti.

