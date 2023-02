Georgieva (Fmi): "L'Ucraina è forte e la sua economia funziona"

Quindici miliardi di dollari è la somma che l'Ucraina vorrebbe prendere in prestito dal Fondo Monetario Internazionale per risollevare la propria economia, messa in ginocchio dall'invasione russa.

Dopo una visita nel Paese, la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva spiega a Euronews come il governo ucraino sta portando avanti le sue politiche fiscali e monetarie, lasciando trapelare un certo ottimismo.

"L'aspetto più importante della visita in Ucraina è che l'economia funziona e che il popolo ucraino è forte. L'anno scorso, hanno raccolto oltre il 36% del Prodotto interno lordo in tasse. Per chiunque conosca le dinamiche di un Paese colpito da una guerra, questo è assolutamente sorprendente", dice Georgieva.

Inflazione e corruzione non piegano l'Ucraina

"Hanno tenuto a bada l'inflazione al 25%: un dato alto, ma molto meno di quanto sarebbe potuto essere in assenza di una forte politica monetaria - prosegue la direttrice del Fmi-. Come è noto, ci sono stati casi di corruzione. Nei miei incontri lì, questo aspetto è stato affrontato con franchezza, con un chiaro impegno a combattere la corruzione".

Georgieva prevede una ripresa graduale per quest'anno, dopo una contrazione di oltre il 30% dell'economia ucraina. E la comunità imprenditoriale del Paese sta affrontando bene le conseguenze della guerra.

"Gli imprenditori vedono che il governo risolve efficacemente i problemi che si verificano. Ad esempio, la Russia ha cominciato a bombardare le infrastrutture critiche e molto rapidamente sono stati importati generatori, posizionati strategicamente per assicurarsi che il Paese possa funzionare e che le aziende possano operare".

Allo stesso modo, spiega Georgieva, sono stati progettati piani di emergenza per fare in modo che l'interruzione di fornitura di energia in un singolo luogo non influisca più sull'intera economia come ha fatto nei primi mesi di guerra.

Secondo una stima della Banca Mondiale, per la ricostruzione dell'Ucraina serviranno circa 350 miliardi di dollari. Una sfida a cui è necessario pensare già prima della fine della guerra. Il Fondo monetario internazionale ha appena concordato un piano di sostegno al Paese, che non menziona cifre, e che dovrà essere formalmente approvato dal suo board.