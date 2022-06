La temperatura sta salendo al Parlamento europeo mentre i deputati mettono in discussione la futura politica climatica dell'UE. Martedì i legislatori a Strasburgo hanno discusso su come procedere con il cosiddetto pacchetto Fit for 55 del blocco una tabella di marcia per una riduzione del 55% delle emissioni europee entro la fine del decennio.

È probabile che ciascuna di queste politiche influisca sulla vita di ogni cittadino europeo. Compreso il tipo di auto che guidiamo, i deputati conservatori e di estrema destra cercano di ignorare i piani per fermare la vendita di motori a benzina e diesel qualcosa che i verdi rifiutano completamente...

Michael Bloss, eurodeputato verde tedesco: "Noi diciamo che entro il 2035 non dovrebbero più esserci motori a combustione nuovi sul mercato. Loro invece vogliono vendereper sempre auto a combustione, auto a combustibili fossili. Questo è davvero assurdo perché la maggior parte delle case automobilistiche Mercedes, VW - dicono che già entro l'anno 2030 vogliono avere solo auto elettriche. E qui stiamo parlando dell'anno 2035. Si tratta di un dibattito davvero lontano dalla realtà".

Non è l'unico piano controverso. L'anno scorso la Commissione Europea ha proposto di tassare i cittadini per il riscaldamento e le emissioni dei veicoli imponendo un prezzo del carbonio al gas e alle aziende produttrici di carburante. Gli eurodeputati hanno ora posto fine a questo piano, come spiega il presidente della commissione ambiente del Parlamento europeo.

Pascal Canfin, eurodeputato francese Renew Europe: "La risposta molto chiara per le famiglie, sia che si parli di auto, di riscaldamento o aria condizionata, è chiaro che il Parlamento non seguirà la proposta della Commissione Europea di mettere una carbon tax, diciamo, sulle famiglie. Questa proposta è decaduta nella commissione per l'ambiente e nessuno è disposto a riprenderla in plenaria, non accadrà".

Gli eurodeputati voteranno mercoledì, il che potrebbe portare a un indebolimento dell'ambizioso obiettivo della Commissione di un'Europa a emissioni zero entro il 2050.