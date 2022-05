Nuove tensioni sulla Brexit

La Commissione Europea ha espresso serie preoccupazioni per il mancato impegno del governo del Regno Unito sulla Brexit.

La tensione potrebbe esplodere durante la prima assemblea parlamentare UE-Regno Unito a Bruxelles giovedì, che ha portato dozzine di parlamentari britannici in città per discutere di energia, sicurezza e aree in cui entrambe le parti potrebbero lavorare insieme per andare avanti. Ma l'elefante nella stanza resta il Protocollo dell'Irlanda del Nord.

Maros Sefčovič, vicepresidente dell'UE responsabile della Brexit: Siamo seriamente preoccupati dal fatto che, come sembra, il governo del Regno Unito stia riprendendo la strada unilaterale. Sappiamo che soluzioni unilaterali non possono portare pace, stabilità e prevedibilità all'Irlanda del Nord. Pertanto, vorrei nuovamente chiedere che dovremmo davvero sederci al tavolo e negoziare in buona fede, perché fino ad ora abbiamo presentato proposte davvero di ampio respiro per affrontare tutte le questioni pratiche.

Dopo una tesa telefonata con la sua controparte britannica Liz Truss, il capo della Brexit dell'UE ha affermato che il Regno Unito dovrebbe riconsiderare il suo piano di ignorare il protocollo, lo stesso accordo che ha firmato al momento in cui è uscita.

Ma il governo del Regno Unito vuole abbandonare parti del protocollo dell'Irlanda del Nord a meno che l'UE non metta fine ai controlli normativi sulle merci che si spostano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord. Il Regno Unito afferma che la palla è nel campo dell'UE e dovrebbe fare il "miglio extra".

Oliver Heald, deputato, partito conservatore: Ciò di cui abbiamo bisogno è che entrambi i partecipanti alla discussione facciano tutto il possibile per raggiungere un accordo. Penso che se potessimo farlo e superare i problemi lefati a questi dossier, allora potremmo collaborare su tante cose.

Senza che nessuna delle due parti si muova, l'UE sta contemplando un'azione di ritorsione.

Nathalie Loiseau, eurodeputata liberale francese: Se non c'è il rispetto del protocollo, ci deve essere una reazione politica e anche una reazione legale che si discuterà tra i membri del consiglio.. ci sarà ovviamente una reazione.

Una possibile reazione potrebbe essere una nuova guerra commerciale... che lascerebbe l'UE alle prese con un'altra crisi oltre alla guerra in Ucraina.