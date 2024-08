L'organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) denuncia il devastante impatto del cambiamento climatico sul lavoro degli operatori umanitari

PUBBLICITÀ

Medici senza Frontiere sostiene che il cambiamento climatico sta infliggendo un "doppio colpo" ai soccorsi umanitari, poiché moltiplica i rischi per la salute e rende gli interventi più difficili e complessi da attuare.

In un nuovo rapporto, MSF spiega come gli operatori umanitari e le comunità stiano riuscendo ad adattarsi alle numerose e complesse sfide del cambiamento climatico.

Si sa molto degli effetti negativi della crisi climatica sulla salute umana, ma si è prestata relativamente poca attenzione ai problemi che devono affrontare gli operatori che aiutano coloro che soffrono.

Il rapporto, intitolato "Un clima ostile: Confronting the challenges of aid delivery in the context of climate change", è frutto della collaborazione tra l'iniziativa Humanitarian Action for Climate and Environment (HACE) di MSF e l'Istituto di salute globale dell'Università di Heidelberg. Si focalizza sulle sfide che gli operatori umanitari di MSF devono affrontare, insieme alle comunità.

I ricercatori hanno parlato con 49 operatori umanitari in 30 diversi Paesi del mondo.

Le loro scoperte hanno messo in luce il fatto che i vari rischi climatici, tra cui i cambiamenti nella disponibilità e nella qualità dell'acqua e la scarsità di cibo, sono inestricabilmente legati al riscaldamento globale e amplificano rapidamente i bisogni umanitari.

Donna fuggita dal conflitto in Etiopia nella regione del Tigray con il figlio malnutrito Nariman El-Mofty/The AP/File

In che modo il cambiamento climatico influisce sui compiti degli operatori umanitari?

MSF spiega che i cambiamenti climatici mettono a dura prova la capacità degli operatori umanitari di rispondere efficacemente alle comunità in difficoltà.

Tra le ragioni, ci sono i maggiori ostacoli logistici alla risposta umanitaria, sia a causa delle infrastrutture danneggiate e delle interruzioni della catena di approvvigionamento, sia a causa di condizioni che possono essere pericolose per la salute mentale e fisica.

"A marzo 2022 in Mozambico c'è stato il ciclone Gombe , che ha creato grossi problemi a livello di comunità", spiega un operatore umanitario di MSF in Mozambico. "Alcune comunità erano isolate e l'équipe di MSF era confinata in un solo luogo. I ponti erano crollati, quindi non potevamo spostare l'équipe da una regione all'altra".

Il rapporto, tuttavia, rivela che MSF è determinata a non lasciare che i cambiamenti climatici ostacolino il suo lavoro - e l'organizzazione sta già facendo grandi passi avanti.

Infatti, le équipe dell'organizzazione in tutto il mondo stanno iniziando ad adattarsi alla crisi insieme alle comunità in cui lavorano.

Il rapporto mette a nudo le storie del personale umanitario e il modo in cui stanno cambiando il loro modus operandi di fronte alle avversità.

Ma quali sono questi cambiamenti?

"Penso che abbiamo l'opportunità di... perfezionare il nostro modo di lavorare", spiega un operatore umanitario di MSF dalla Svizzera, "in Madagascar, ad esempio, di fare e-prep [preparazione alle emergenze] basata sui dati e di sorvegliare, non solo le malattie infettive, ma anche cose come le precipitazioni o i raccolti, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, piuttosto che aspettare che i bambini con malnutrizione acuta grave inizino ad apparire".

Altri piani includono la sensibilizzazione, l'azione preventiva, la costruzione della resilienza e la promozione della collaborazione.

La risposta non è all'altezza dei bisogni

Sebbene MSF si stia certamente adattando ai numerosi problemi causati dal cambiamento climatico, il rapporto rivela anche che, nel complesso, le misure di adattamento rimangono piuttosto limitate in termini di scala e portata all'interno di MSF e nelle comunità più ampie. Ciò è in parte dovuto alla vastità - attuale e futura - dell'impatto della crisi.

"Molte comunità e organizzazioni rimangono vulnerabili ai crescenti rischi presentati dal cambiamento climatico, perché la risposta non è all'altezza delle necessità", afferma Léo Lysandre Tremblay, responsabile dell'Iniziativa di MSF per l'Azione Umanitaria per il Clima e l'Ambiente (HACE) e co-autore del rapporto.

"Questo sottolinea l'importanza di un'azione più ambiziosa per ridurre il rischio, aumentare la preparazione e proteggere le persone e le comunità dagli impatti del cambiamento climatico", aggiunge.