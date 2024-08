Una parte significativa delle case europee è molto difficile da mantenere fresca in estate a causa del modo in cui sono state progettate

Dal freddo e dal caldo, la tutela dai picchi legati anche al cambiamento climatico non è scontata.

La povertà energetica è in aumento, in questo periodo alla luce del riscaldamento del mondo che porta temperature record in tutto il continente, anno dopo anno. Molti faticano a mantenere fresche le proprie case in condizioni di caldo estremo e la crisi climatica è destinata a peggiorare il problema.

L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente del pianeta, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. Gli esperti prevedono che il numero di europei esposti al caldo estremo aumenterà da 10 milioni a 100 milioni entro il 2100.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) raccomanda di stare al riparo dal caldo e di mantenere la casa fresca in caso di temperature elevate. Per una percentuale significativa di persone in Europa, quest'ultima cosa non è possibile.

Secondo i dati di Eurostat, fino al 19% delle famiglie europee non gode di una temperatura confortevole in estate. Lo scarso isolamento, la mancanza di ventilazione, l'assenza di protezione dal sole e le scarse opzioni di climatizzazione lasciano milioni di persone esposte a un caldo potenzialmente pericoloso.

Ogni estate è più calda e per un periodo più lungo

La Ong Zero Portugal, con sede a Lisbona, ha recentemente lanciato un appello, chiedendo alle famiglie se soffrono di disagio termico nelle loro case sia in inverno che in estate.

Dei 315 intervistati, quasi il 55% ha dichiarato di avere problemi tutto l'anno quando si tratta di riscaldare e raffreddare adeguatamente la propria casa.

"La mancanza di isolamento rende la casa molto fredda in inverno e si riscalda facilmente in estate - ha detto un intervistato - Non siamo riusciti a rinnovare in tempo le finestre, che ne hanno davvero bisogno perché lasciano entrare il freddo e isolano male, e a investire in un qualche tipo di isolamento termico esterno".

Un altro ha raccontato di aver acquistato una casa con perdite e scarso isolamento termico: "L'elettricità e il gas stanno diventando sempre più costosi. In estate devo tenere le persiane chiuse quasi tutto il giorno per non far uscire il calore", ha aggiunto.

Un uomo seduto sulla porta di casa a Barcellona AP Photo/Emilio Morenatti

Oltre il confine, in Spagna, la situazione non è molto migliore. L'associazione no-profit Ecoserveis, con sede a Barcellona, fa parte del progetto CoolToRise, che mira a ridurre i tassi di povertà energetica estiva tra le famiglie europee.

Organizza workshop per aiutare le persone a imparare a gestire le bollette dell'elettricità e le strategie per affrontare il caldo in estate. L'Ong ha riscontrato problemi simili, in costante aumento durante tutto l'anno.

"Per me è difficile dormire la notte a causa del caldo. Faccio la doccia più volte durante il giorno", ha detto Fatima, una partecipante a diversi workshop. "Ho un ventilatore, ma non posso tenerlo acceso tutto il giorno perché le bollette sarebbero molto care, anche se ho una tariffa sociale (social bonus)".

Un'altra partecipante al workshop dell'anno scorso, Anush, afferma che le persone non ricevono alcun aiuto per pagare le bollette dell'elettricità che si accumulano per cercare di mantenere il fresco: "Mi sembra che non ci sia alcun aiuto. Se ci sono contributi o supporti, non li conosco, non mi vengono spiegati. Forse una riduzione dell'Iva sulla bolletta dell'elettricità sarebbe utile".

La povertà energetica estiva è molto più difficile da affrontare

Molte delle case con cui lavora l'Ong spagnola ECODES hanno problemi sia in estate che in inverno, ma la povertà energetica estiva è molto più difficile da affrontare.

"Quando si vive in un'area urbana densa con pochi alberi e parchi, la città stessa raccoglie il calore che viene rilasciato durante la notte, rendendo più difficile raffreddare la casa in quelle ore", spiega Javier Tobías, architetto e responsabile del progetto edifici per ECODES.

"Contro il freddo, almeno quello intenso che si registra qui, si possono indossare abiti più caldi, mettere più coperte o evitare alcune infiltrazioni d'aria con delle guarnizioni, ma quando la casa raggiunge i 30° C e rimane così per tutto il giorno, c'è ben poco da fare per migliorare la situazione".

Tobías aggiunge che, sebbene quest'estate sia stata più mite almeno fino alle ultime settimane, in Spagna si sono comunque registrate temperature superiori ai 40°. Il Paese ha superato questa soglia solo in 24 dei 74 anni dal 1950. Ora accade per diversi giorni ogni estate.

Le famiglie di ECODES hanno segnalato problemi di sonno e problemi di salute associati, come irritabilità ed eruzioni cutanee dovute alla sudorazione.

Il rischio di esaurimento da calore è particolarmente elevato per le persone anziane e, sebbene le probabilità che si trasformi in un colpo di calore in casa siano basse, il pericolo è comunque presente.

Case calde significano rischi per la salute, soprattutto per le persone vulnerabili

Con il riscaldamento estivo, le case europee devono adattarsi per evitare i pericolosi rischi per la salute associati alle temperature record.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo estremo uccide più di 175.000 persone all'anno in Europa. Lo stress da caldo è la principale causa di morte legata al clima nel continente e le temperature estreme aggravano le condizioni croniche, tra cui le malattie cardiovascolari, respiratorie e cerebrovascolari, la salute mentale e le condizioni legate al diabete.

La Fondazione francese per l'alloggio delle persone svantaggiate (FAP) fa riferimento a una ricerca che mostra come una persona su sette in Francia viva in un'area che sarà esposta a più di 20 giorni di caldo anomalo ogni estate entro il 2050.

Un'assolata via di Marsiglia AP Photo/Daniel Cole

Hélène Denise, responsabile dell'organizzazione, afferma che le conseguenze per la salute delle persone possono essere drammatiche: dai problemi di circolazione sanguigna all'aggravamento di patologie già esistenti, fino alla disidratazione, allo stress e al deterioramento del sonno.

"Nel 2023, il caldo ha sovraccaricato i servizi di emergenza francesi ed è stato responsabile della morte di 5.000 persone, di cui 1.500 durante i periodi di ondate di calore estreme".

Le famiglie a basso reddito nei quartieri in cui il sovraffollamento è comune sopportano il peso di questo caldo pericoloso. Sebbene la Francia richieda ai proprietari di casa di garantire che le abitazioni che affittano rimangano ad una temperatura minima di 19°C, non esiste un limite massimo di temperatura specifico come parte di questi standard.

Sono poche le case che sono pronte a far fronte alle conseguenze del riscaldamento globale Hélène Denise Fondazione francese per l'edilizia residenziale delle persone svantaggiate

Gli edifici devono affrontare problemi simili a quelli del resto d'Europa: scarso isolamento e mancanza di protezione dal calore del sole. Senza soluzioni di raffreddamento passivo, aggiunge Denise, l'aria condizionata diventa la scelta obbligata, contribuendo all'inquinamento e facendo lievitare ulteriormente le bollette energetiche.

Esistono soluzioni alla povertà energetica estiva in Europa?

Il movimento Build Better Lives, un gruppo di 90 Ong che si occupa di giustizia sociale, salute e ambiente, chiede soluzioni efficaci a prezzi accessibili per aiutare le persone a mantenere le loro case confortevoli e a ridurre le bollette energetiche.

"La povertà energetica sta diventando un problema strutturale per le nostre case e le nostre città che devono essere adattate per affrontare sia le temperature rigide che quelle roventi", afferma Mónica Vidal, cofondatrice del movimento e attivista per l'energia presso Climate Action Network.

Secondo Vidal, dobbiamo ripensare il modo in cui progettiamo i nostri edifici e le nostre città, adattandoli per ridurre le bollette energetiche sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Vidal aggiunge che esistono già soluzioni per preparare le case europee alle temperature invernali ed estive.

Tra queste, un migliore isolamento, l'ombreggiatura delle finestre con tende da sole e l'utilizzo di colori più chiari per le facciate o i tetti che aiutano a mantenere gli edifici freschi. Le città possono essere rinverdite, aggiungendo alberi e parchi per evitare che si trasformino in isole di calore urbane di cemento e acciaio.

Tutti questi metodi di raffreddamento passivo riducono la necessità di ricorrere all'aria condizionata. Poiché si prevede che la domanda globale di raffreddamento meccanico triplicherà entro il 2050, una migliore progettazione degli edifici e una migliore pianificazione urbana contribuiranno a evitare le emissioni.

Gente in cerca di refrigerio nel distretto di Monastiraki ad Atene AP Photo/Petros Giannakouris

Sono inoltre necessari migliori sistemi di allarme per garantire la sicurezza delle persone durante il caldo. Atene, una delle città che si prevede soffrirà maggiormente di ondate di calore e siccità entro la metà del secolo, è un buon esempio. Nel 2021 la città ha nominato un responsabile del calore. Una delle raccomandazioni chiave di tale nomina è stata quella di dare un nome e una categoria alle ondate di calore, consentendo al pubblico di identificarle e reagire meglio.

Queste soluzioni, tuttavia, devono essere accompagnate da una solida politica e da tutele sociali per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Nonostante i fondi europei disponibili attraverso schemi come il fondo NextGeneration, poco è stato fatto per implementare la ristrutturazione delle abitazioni.

"I governi devono dare priorità alle famiglie più vulnerabili, sia che si tratti di famiglie a basso reddito, di anziani o di inquilini che vivono in affitto, assicurando una vita migliore per tutti", conclude Vidal.