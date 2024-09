Di euronews

La nazionale israeliana, che questa volta ha giocato la partita in casa in Ungheria, ha perso contro gli Azzurri del calcio. Durante l'inno israeliano, alcuni tifosi italiani si sono voltati di spalle in segno di protesta

È arrivata la seconda vittoria per l'Italia in Nations League: lunedì sera gli Azzurri hanno battuto 2 a 1 Israelea Budapest, dopo il match d'esordio con la Francia.

Per motivi di sicurezza, Israele è costretta a giocare le partite in casa in uno stadio neutro, questa volta in Ungheria. Alcune città europee, come Bruxelles, hanno rifiutato di ospitare le partite della Nations League con le nazionali di calcio maschile e femminile di Israele.

I tifosi chiedono un cessate il fuoco

Gli appassionati di sport hanno sfidato la pioggia per assistere alla partita di calcio della Nations League tra Italia e Israele.

Prima del match, molti tifosi israeliani hanno parlato con entusiasmo della partita, mentre altri hanno chiesto la fine della guerra nella Striscia di Gaza.

“Il calcio è uno sport meraviglioso, particolarmente importante in un momento difficile in cui tutti lottano per la pace”, hanno detto diversi intervistati che si sono recati a Budapest appositamente per la partita.

“Conosco un giocatore della squadra nazionale, un suo amico è morto in guerra. Quindi la guerra colpisce tutti. Israele è un piccolo Paese, siamo insieme, soffriamo insieme. Ma speriamo che ci sia qualcosa che ci dia un po' di gioia e questo è il calcio”, ha detto un uomo arrivato da vicino a Tel Aviv settimane fa.

Prima della partita, durante l'inno israeliano, un gruppo di circa cinquanta tifosi italiani dei 400 presenti allo stadio si è voltato di spalle. Il gesto è interpretabile come una presa di posizione a favore della causa palestinese.