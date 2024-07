Atene non è nuova al caldo torrido, ma di fronte all'impennata delle temperature estive la città sta attingendo all'antica ingegneria romana per creare più spazi verdi. Water Matters è andato sottoterra per saperne di più.

Dopo il giugno più caldo mai registrato e un'altra forte ondata di caldo a luglio, raffreddare Atene e conservare l'acqua è diventato ancora più urgente, soprattutto se si considera che questa parte dell'Europa è uno dei luoghi con il riscaldamento più rapido del pianeta. Un'idea già in cantiere è quella di creare più spazi verdi nella capitale greca utilizzando l'acqua dell'antico acquedotto romano della città.

I turisti soffrono il caldo quando le temperature si alzano vicino all'Acropoli euronews

Nel 2024 si sono verificate due grandi ondate di calore con temperature superiori ai 40 gradi Celsius euronews

Patrimonio nascosto

Commissionato dall'imperatore Adriano e completato intorno al 140 d.C., l'acquedotto di Adriano scorre per circa 23 km dal monte Parnitha, a nord della capitale, direttamente nel cuore di Atene. La maggior parte dell'acquedotto si trova sotto terra e funziona infiltrandosi nella falda freatica.

L'acquedotto di Adriano scorre per circa 23 km dal monte Parnitha al serbatoio di Adriano, nel cuore di Atene euronews

L'acquedotto di Adriano è collegato da una serie di pozzi d'acqua che si infiltrano nella falda freatica euronews

Nel comune di Chalandri, un progetto pilota chiamato Cultural HIDRANT sta riportando in vita parte dell'antica struttura.

“L'acquedotto di Adriano non ha una sorgente ovvia per portare l'acqua da qualche altra parte”, ha detto Christos Giovanopoulos, responsabile del progetto Cultural HIDRANT. "L'acqua viene assorbita dal terreno durante il percorso e questo è importante perché più si usa l'acqua, più l'acqua ritorna. Si arricchisce la risorsa idrica che utilizziamo", ha aggiunto.

Christos Giovanopoulos è il Project Manager di Cultural HIDRANT, un'iniziativa che sta riportando in vita parte dell'acquedotto di Adriano euronews

Una volta completato, i residenti di Chalandri potranno attingere al sistema di acqua non potabile per innaffiare i loro giardini o pulire le loro proprietà, collegandosi alle condutture che corrono accanto all'acquedotto o utilizzando i camion comunali dell’acqua.

Il serbatoio principale dell'acquedotto a Chalandri filtrava l'acqua che confluiva nel centro di Atene euronews

"L'acquedotto di Adriano, essendo ancora funzionante, trasporta ancora l'acqua che ora viene sprecata in mare. Quando le nuove condutture per l'acqua non potabile entreranno in funzione, risparmieremo 80.000 metri cubi all'anno", ha spiegato Christos.

Atene è una delle città più calde e più densamente costruite d'Europa. In estate si verifica un marcato effetto isola di calore e si spera che l'acqua in più possa creare e irrigare un corridoio verde lungo il percorso dell'acquedotto per ridurre le temperature.

Creare una cultura dell'acqua sostenibile

Un altro aspetto importante del progetto è quello di cambiare le abitudini delle persone, incoraggiandole a utilizzare l'acqua in modo diverso, in modo da sprecare meno acqua potabile.

"L'obiettivo finale del progetto è quello di creare una cultura dell’acqua ad Atene", ha dichiarato Giorgos Sachinis, direttore della strategia e dell'innovazione dell’EYDAP, l’azienda di approvvigionamento idrico e fognario di Atene. “Vogliamo più spazi verdi e meno sprechi di acqua potabile per usi non potabili e questo progetto è solo l'inizio di una lunga strategia”, ha aggiunto.

La rigenerazione di fonti d'acqua trascurate e l'inverdimento degli spazi urbani sono sempre più considerati un modo per contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e a promuovere la sostenibilità.

Giorgos Sachinis è il direttore della strategia e dell'innovazione dell'EYDAP, l'azienda di approvvigionamento idrico e fognario di Atene euronews

I promotori del progetto di Chalandri sottolineano che la partecipazione dei residenti e la creazione di un'associazione locale per garantire questa preziosa risorsa idrica per il futuro sono state la chiave del successo dell'iniziativa. La strategia a lungo termine, tuttavia, prevede l'espansione del progetto in tutta la città e oltre.

Riassumendo, Christos dice a Euronews: ''Ci sono piani per espandersi negli altri quartieri di Atene, che l'acquedotto di Adriano attraversa. Ma abbiamo anche avviato una collaborazione con altre cinque o sei città europee che combinano il patrimonio culturale con quello idrico per rendere le città più verdi, sostenibili e vivibili."

La ristrutturazione dell'acquedotto di Adriano mira a creare più spazi verdi ad Atene e a ridurre le temperature estreme euronews

Un uso più saggio dell’acqua

