L'archiviazione di file su cloud è una pratica ormai comune sia per le grandi aziende che per il privato. Ma l'eccessivo uso di queste risorse può avere un effetto negativo sull'ambiente. Matt Harris di HP UK avverte che l'uso di cloud è più impattante dell'industria aeronautica

Ogni giorno al lavoro inviamo e-mail, salviamo file, compiliamo pagine e pagine di documenti digitali. Fuori dal lavoro scattiamo foto e video con il cellulare, creiamo contenuti per i social media. In sintesi, siamo produttori incessanti di dati. Ma quanti ne cancelliamo?

Si prevede che entro il 2035 produrremo 2 mila zettabyte di dati. Uno zettabyte equivale a mille miliardi di gigabyte.

Per contestualizzare ulteriormente questa figura: per stampare uno zettabyte di dati sarebbe necessaria la carta prodotta da circa 20 mila miliardi di alberi.

Sulla Terra ci sono solo 3,5 mila miliardi di alberi.

In questo episodio di The Big Question, Matt Harris, Senior Vice-President e Managing Director UK IMEA di Hewlett Packard Enterprise, parla dell'importanza di gestire al meglio i dati aziendali.

Perché i cloud storage sono così costosi?

Chiunque abbia pensato per la prima volta al cloud, gli ha dato un nome incredibilmente strategico.

Matt Harris descrive un cloud come me un "vaporetto che guarda al cielo", ovvero il concetto che si tratti di un archivio non fisico che fluttua intorno a noi. In realtà, tutti i vostri dati sono ancora su un disco rigido, ma state solo pagando qualcun altro perché li memorizzi per voi su un disco gigante.

E se la possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi parte del mondo è incredibilmente comoda, è il nostro atteggiamento nei confronti della loro apparentemente infinita abbondanza a essere problematico.

Negli ultimi 10 anni, le aziende sono passate a un sistema di archiviazione basato sul cloud, non necessariamente perché fosse l'opzione migliore per loro, ma perché era quello che facevano tutti gli altri.

Ma ora molte aziende hanno scoperto di essere alle prese con l'impennata dei costi dei cloud, tanto che in un sondaggio condotto da un recente documentario, Clouded II, finanziato da Hewlett Packard Enterprise, il 47% degli intervistati ha dichiarato di voler abbandonare l'uso del cloud nel prossimo anno.

"L'eccessivo utilizzo di cloud ha già un impatto maggiore sull'ambiente rispetto all'industria aeronautica Matt Harris SVP & Managing Director UK IMEA, Hewlett Packard Enterprise

Uno dei principali responsabili di questi costi crescenti è semplicemente il fatto di pagare per un servizio più grande di quanto sia effettivamente necessario.

"A seconda dei rapporti esaminati, i clienti e le aziende spendono annualmente tra i 150 e i 200 miliardi di dollari (140-187 miliardi di euro)", spiega Matt Harris.

"Quanto è lo spreco? Secondo alcuni rapporti, i clienti affermano che il 30% della loro spesa per il cloud è uno spreco o non sanno a cosa serva. E anche se abbiamo ragione a metà, si tratta di una cifra considerevole e significativa".

Qual è l'impatto dei cloud sul pianeta?

I data center utilizzati per archiviare tutti i nostri file richiedono un'enorme quantità di energia per funzionare. E non si tratta solo di elettricità, ma anche di grandi quantità di acqua per i sistemi di raffreddamento.

In varie zone del mondo soggette a siccità, è stato osservato che gli agricoltori devono competere con i centri dati per ottenere l'acqua necessaria per dissetare il bestiame.

È difficile quantificare con esattezza l'impatto ambientale del nostro utilizzo dei cloud, poiché le emissioni dei data center variano enormemente a seconda del luogo, a causa della temperatura e dell'accesso all'energia pulita.

Matt Harris, SVP e Managing Director UK IMEA di Hewlett Packard Enterprise, intervistato da Hannah Brown per The Big Question Euronews

Qual è la soluzione?

"Pensiamo che sia davvero un buon momento per ogni organizzazione per rivalutare la propria strategia cloud e partire dallo stato finale e dall'obiettivo", dice Harris.

"Come società siamo naturalmente degli accumulatori Matt Harris SVP & Managing Director UK IMEA, Hewlett Packard Enterprise

"Conservare le cose ci conforta, ci dà un certo grado di sicurezza. Se pensiamo ai dati e a ciò che conserviamo come aziende e consumatori, abbiamo davvero bisogno di 32 copie di qualcosa che non ha necessariamente un grosso valore? Per quanto tempo è necessario conservare quel dato? Storicamente abbiamo conservato cose per decine di anni, decenni, 50 anni. E davvero quelle informazioni devono continuare a essere conservate?".

Harris sottolinea inoltre che le aziende dovrebbero adottare una strategia ibrida per l'archiviazione, scegliendo di ospitare alcuni dati nel cloud e altri in azienda.

Pensare a quali dati non si vogliono avere su un servizio condiviso e ad avere un maggiore controllo sulla loro sicurezza, determinerà quali dovrebbero essere archiviati su un cloud pubblico, su un cloud privato o in sede con una "piattaforma simile a un cloud".

"Non finite in una strategia ibrida per caso. Fatelo per progetto", esorta Harris.

È particolarmente importante adattare la nostra strategia ora e mettere in atto migliori pratiche di costruzione e gestione prima che l'Intelligenza Artificiale diventi parte integrante delle nostre vite.

"L'IA è molto più affamata dei classici carichi di lavoro aziendali e di archiviazione dei dati che si trovano oggi sui cloud. Se i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale venissero fatti funzionare tramite i modelli di cloud attuali, sarebbero decisamente inefficienti".

"Quindi, se non siamo consapevoli e coscienziosi di come costruiamo, consumiamo e cancelliamo, arriveremo a cifre astronomiche di spreco, il che è davvero spaventoso per tutti noi", aggiunge Harris.

È tempo di fare pulizie di primavera? Se non avete intenzione di farlo per il pianeta, almeno fatelo per le vostre tasche.

