Il Cile e Palau sono diventati i primi due Paesi a ratificare un importante trattato delle Nazioni Unite per la protezione dell'alto mare. Lunedì Palau è diventata la prima nazione ad approvare e sanzionare ufficialmente il Trattato delle Nazioni Unite sull'alto mare nella sede dell'Onu a New York.

Rebecca Hubbard, direttrice della High Seas Alliance, spera che Palau "ispiri altri Paesi a raddoppiare gli sforzi per ratificare il Trattato senza indugio, in modo che possa entrare in vigore il prima possibile". Anche il Senato cileno ha votato all'unanimità a favore della ratifica dello storico accordo di conservazione il 17 gennaio.

Estefanía González, vicedirettrice della campagna di Greenpeace Andino - che gestisce le operazioni in Argentina, Colombia e Cile - lo ha definito un "risultato per le migliaia di cileni che hanno chiesto la protezione degli oceani" .

Una volta pubblicato sulla rivista ufficiale del governo, il Cile diventerà anche uno dei 60 Paesi che dovranno ratificare il trattato entro la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani del 2025 a Nizza, in Francia, per mantenere gli obiettivi di protezione degli oceani.

"Tutti i governi hanno concordato di proteggere il 30% degli oceani entro il 2030 - dice la dottoressa Laura Meller, responsabile della campagna Protect the Oceans di Greenpeace -. Per raggiungere questo obiettivo, il trattato Onu sugli oceani deve essere ratificato prima della Conferenza Onu sugli oceani del 2025".

Fish swim near some bleached coral at Kisite Mpunguti Marine park, Kenya. AP Photo/Brian Inganga, File

Cos'è l'alto mare e perché ha bisogno di essere protetto?

Per alto mare s'intendono le acque oltre le zone economiche esclusive dei singoli paesi, che si spingono sino a 370 chilometri dalle coste. Coprono metà del pianeta, contribuendo a regolare il nostro clima e supportando una ricchezza di biodiversità. Nonostante ciò, la mancanza di governance ha reso l'alto mare sempre più vulnerabile allo sfruttamento eccessivo.

Sebbene più di una decina di organizzazioni internazionali regolino gli oceani del mondo, non hanno la supervisione dei mari lontani dalle coste dei Paesi. Solo l'1% circa di queste acque è protetto e le minacce derivanti da operazioni commerciali come l'estrazione in alto mare, la pesca eccessiva e l'inquinamento sono in aumento.

IlTrattato delle Nazioni Unite sull'alto mare è stato adottato l'anno scorso dopo quasi 20 anni di negoziati. Finora più di 80 Paesi lo hanno firmato, ma devono ratificarlo per esserne vincolati. Il trattato diventerebbe la prima legge internazionale al mondo a imporre la conservazione e la gestione della vita marina in aree al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Secondo gli esperti degli oceani, il trattato consentirebbe di istituire aree marine protette in alto mare e di regolamentare le attività umane potenzialmente dannose in aree non regolamentate.