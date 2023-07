Molte destinazioni turistiche popolari nel Nord Europa offrono temperature miti per tutta l'estate, con cielo non di rado nuvoloso e possibilità di pioggia

Mentre gran parte dell'Europa meridionale è asfissiata da temperature da record, nel Nord del continente il quadro è diverso.

Sebbene le temperature raggiungano regolarmente i 30°C in alcune zone della Lapponia, in Norvegia, Svezia e Finlandia - spingendo le renne sulle spiagge a mescolarsi ai bagnanti ai bordi dei fiumi artici - di solito la temperatura è molto più temperata anche durante i mesi estivi.

"La stagione estiva nell'Artico è generalmente più fresca rispetto ad altre destinazioni più a Sud in Europa. Il tempo e le temperature a Tromsø solitamente variano, e questa estate non ha fatto eccezione", spiega Rebecca Skoog dell'agenzia turistica Visit Tromsø.

"Quest'estate abbiamo avuto in genere molto sole, bel tempo e temperature più alte, fino a circa 27 gradi centigradi. Ma questa settimana abbiamo avuto sole, pioggia e giornate nuvolose", racconta a Euronews. Il tempo è stato effettivamente variabile a Tromsø, nell'Artico norvegese, con temperature che hanno oscillato tra i +12°C e i +19°C.

Sebbene l'estate inizi a maggio, possono registrarsi giornate nevose anche a giugno, prima che il paesaggio diventi più verde e le giornate si allunghino fino ad eliminare il tramonto, con le caratteristiche notti bianche dell'estate artica.

Akureyri, Islanda

Ad Akureyri, la seconda città dell'Islanda, è prevista una settimana piovosa, con temperature che faticano a raggiungere la doppia cifra. "Normalmente fa molto più caldo, credo che a fine giugno ci siano stati circa 26 gradi, ma non si può mai sapere", dice Ragnar Ragnarson dell'agenzia turistica Visit Akureyri.

Sulla costa settentrionale dell'Islanda, Akureyri si trova all'estremità di un fiordo che si apre nelle acque gelide dell'Oceano Atlantico settentrionale e della Groenlandia. "In questo momento ci sono circa 11 gradi centigradi, c'è poca luce e non c'è vento. Un tempo davvero splendido", ha dichiarato Ragnarson a Euronews.

L'Islanda è già una destinazione molto popolare per i turisti in estate: più di 2,5 milioni di visitatori si aggiungono alla popolazione locale di appena 372mila abitanti. Ma Ragnarsson ritiene che ci sia spazio per altri turisti che vogliono sfuggire al caldo estremo dell'Europa meridionale: "L'Islanda è una grande isola", sottolinea.

Kirkwall, Scozia

Le isole Orcadi e Shetland, sperdute nel mare al largo della costa settentrionale della Scozia, offrono paesaggi spettacolari e temperature piacevolmente fresche durante l'estate, almeno rispetto ai Paesi che soffocano nelle ondate di calore di Caronte e Cerbero. "Il tempo oggi è abbastanza luminoso, ma ancora un po' coperto", spiega Charlie dell'ufficio di Visit Scotland a Kirkwall, la capitale delle Orcadi.

"Non abbiamo un blu brillante, è un po' grigio, anche se al momento non c'è pioggia", riferisce a Euronews. Le temperature previste per le Orcadi sono assolutamente "respirabili", con rovesci sparsi e solo qualche sprazzo di sole. "Negli ultimi giorni ha piovigginato, qualche giorno fa c'è stato un vero e proprio acquazzone di un'ora o due, ma per lo più è stato abbastanza piacevole", precisa Charlie.

Le previsioni sono simili anche per Lerwick, la città principale delle Shetland, dove si prevede una pioggia costante per la prossima settimana e solo un po' di sole per domenica.

Jokkmokk, Svezia

Nel cuore della Lapponia svedese, Jokkmokk può essere soggetta ad ampie variazioni di temperatura in estate. "Oggi è un po' più fresco, ma le temperature oscillano tra i 15 e i 25 gradi", spiega Ellen dell'Infocentro di Jokkmokk. "Di solito in estate ci sono alcune settimane in cui si raggiungono i 35 gradi e poi si scende di nuovo a 5 gradi", racconta a Euronews.

Con i vantaggi del sole a mezzanotte e delle vaste aree forestali che circondano la città, questa settimana i visitatori si troveranno di fronte a una sorpresa: le previsioni indicano pioggia per i prossimi dieci giorni e temperature che vanno dai +12°C ai +18°C.

All'inizio di maggio i laghi della Lapponia svedese possono ancora essere ricoperti di ghiaccio e neve, ma poche settimane dopo, in piena estate, i fiori selvatici sono in piena fioritura e compaiono perfino e le zanzare!