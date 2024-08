Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Per Jennifer Lopez era il quarto matrimonio, il secondo per Ben Affleck. Il divorzio all’orizzonte rappresenta ufficialmente la seconda separazione tra i due attori

PUBBLICITÀ

Dopo una relazione durata due decenni, due fidanzamenti, due matrimoni e un numero indefinito di articoli di giornale sulla coppia, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck.

Lopez ha depositato la domanda presso la Corte Superiore di Los Angeles indicando come data di separazione il 26 aprile 2024. La relazione tra i due attori è stata nuovamente al centro delle cronache di gossip quando si è riaccesa nel 2021 dopo una prima separazione: la relazione era iniziata nel 2001 dopo essersi innamorati sul set del film Gigli.

Soprannominata "Bennifer" dalla stampa, la coppia si è separata nel 2004. I due avevano annunciato di aver annullato il fidanzamento, in parte, a causa dell'"eccessiva attenzione dei media".

Ben Affleck e Jennifer Lopez alla prima dei film "Gigli," a Los Angeles RENE MACURA/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Il ritorno dei Bennifer nel 2021 è stato visto da alcuni come un segno che il vero amore è ancora possibile.

"L'amore è bello. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. 20 anni di pazienza", ha scritto la Lopez annunciando il loro primo matrimonio lampo a Las Vegas nel luglio 2022 firmando come Jennifer Lynn Affleck.

"Rimani in giro abbastanza a lungo e forse troverai il momento più bello della tua vita in un drive-through di Las Vegas alle 00:30 del mattino nel tunnel dell'amore con i tuoi figli e la persona con cui passerai l'eternità", aveva scritto nella sua newsletter.

La coppia era volata a Las Vegas per sposarsi poco dopo la mezzanotte nella cappella di A Little White Wedding. Un mese dopo i due hanno celebrato il matrimonio a casa di Affleck in Georgia, insieme ad amici e parenti.

Alle spalle di entrambi diversi matrimoni: Affleck, 52 anni, ha sposato Jennifer Garner, con cui ha tre figli, nel 2005. I due hanno divorziato nel 2018. Lopez, 55 anni, si era sposata già tre volte: dopo un anno di matrimonio con Ojani Noa dal 1997 al 1998 e con Cris Judd dal 2001 al 2003, nel 2004 l'attrice ha sposato il cantante Marc Anthony. In un decennio di matrimonio i due hanno avuto due gemelli nel 2008. Nel 2017 Lopez ha iniziato a frequentare l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, ma la coppia ha interrotto il fidanzamento nel 2021.

Lopez reciterà nel prossimo Unstoppable prodotto da Artists Equity, la compagnia di produzione cinematografica di Affleck e Matt Damon.

Jennifer Lopez e Ben Affleck alla premiere di "Air" Ashley Landis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

A maggio l'attrice ha recitato nel film di Netflix Atlas ma alla fine del mese ha improvvisamente cancellato il suo tour nordamericano del 2024 dichiarando di essere "addolorata e devastata" per aver deluso i fan, ma che la mossa era necessaria. "Jennifer si prende una pausa per stare con i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici più cari", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato.

Il tour doveva essere il primo in cinque anni, a supporto del suo primo album da solista This Is Me....Now e dell'omonimo documentario, uno sguardo romanzato sulla sua vita sentimentale.

L'album, ha detto Lopez, è stato ispirato dalla seconda relazione con Affleck. Secondo l'attrice e cantante il film era incentrato su ciò che serve a un cuore spezzato per tornare all'amore. O il viaggio di un romantico senza speranza alla ricerca dell'amore.

Nel film l'attrice interpreta un personaggio chiamato The Artist che aveva deciso da bambina cosa voleva fare da grande: "l'innamorata".