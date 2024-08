Lo spettacolo ha diviso l'opinione pubblica e ha avuto conseguenze poco piacevoli per alcuni degli artisti che vi hanno partecipato: la polizia francese ha avviato un'indagine formale sulle minacce di morte ricevute da alcuni di loro

A quasi una settimana dal suo svolgimento la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi continua ad alimentare il dibattito pubblico. Il principale punto di scontro rimane il tableau intitolato "Festivité", con ballerini, icone Lgbtq+ e drag artist come Nicky Doll, Paloma e Barbara Butch.

I detrattori considerano la sequenza una parodia "blasfema" de "L'ultima cena" di Leonardo da Vinci. Il direttore artistico della cerimonia , Thomas Jolly, ha ripetuto più volte che non era ispirata all'Ultima Cena e che la sequenza era "una grande festa pagana legata agli dei dell'Olimpo".

La Conferenza episcopale francese ha deplorato "scene di derisione e di scherno del cristianesimo". Elon Musk ha espresso timori analoghi; e, naturalmente, Donald Trump non ha resistito alla tentazione di intervenire, definendo la cerimonia di apertura, e in particolare la "sequenza delle drag queen", una "vergogna".

In seguito al clamore la dj e attivista Barbara Butch è stata vittima di abusi online, che hanno portato la polizia francese ad avviare un'indagine formale. Anche Hugo Bardin, la drag queen francese Paloma, nota soprattutto per aver vinto Drag Race France, ha espresso la sua opinione sul segmento che ha suscitato forti polemiche.

"È stato un momento davvero importante per il popolo francese e per la rappresentazione della Francia nel mondo", ha detto Paloma, sottolineando che lo show ha presentato un ritratto sfaccettato della Francia con persone di etnie e orientamenti diversi.

Parlando con l'Associated Press Paloma ha dichiarato che al momento non intende intraprendere azioni legali per le molestie online di cui è stata vittima, descrivendo alcuni messaggi come "violenti" e "da Medioevo". Paloma ha aggiunto di essere orgogliosa di aver fatto parte di uno spettacolo che prende le distanze dai tradizionali cliché francesi, come ad esempio "il parigino con la baguette sotto il braccio", aggiungendo che la cerimonia "avrebbe potuto essere una cartolina del 1930. Invece era una fotografia della Francia del 2024".

Alla domanda sui commenti di Trump su Fox News, Paloma ha risposto: "La mia prima reazione è dire che se Donald Trump non reagisce, allora non abbiamo fatto il nostro lavoro". Le critiche, ha detto, sono state alimentate dall'odio. "Dov'è il cattolicesimo e il cristianesimo in questo? È molto ipocrita che il loro messaggio non riguardi la religione o la gentilezza, ma l'odio verso gli ebrei, le persone grasse, le persone queer e le persone trans".

"Siamo stati accusati di voler imporre la nostra visione al mondo - ha sottolineato Paloma -. Non è così. Vogliamo solo far sapere alla gente che abbiamo un posto nel mondo e che lo stiamo rivendicando".

Quando le è stato chiesto se avesse qualche rimpianto, Paloma ha risposto che "il mio unico rimpianto sono le reazioni della gente. Mi dispiace che la gente si sia offesa, ma non abbiamo cercato di fare una parodia, di prendere in giro 'L'ultima cena'. Non era questo lo scopo. Quindi non posso pentirmi di quello che ho fatto. Mi dispiace che la gente veda le cose solo in modo negativo". In chiusura Paloma ha aggiunto che "forse è il caso di cambiare prospettiva. Cambiare il punto di vista. Cercate di vedere la bellezza in quello che abbiamo fatto".