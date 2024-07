Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, i collezionisti hanno il loro spazio commerciale ufficiale. Per molti, conservare i cimeli olimpici è uno sport da medaglia d'oro

È la prima volta nella storia delle Olimpiadi che i collezionisti dispongono di uno spazio ufficiale per scambiarsi i cimeli dei Giochi passati. "Sono quarant' anni che commercio spille e medaglie", racconta Robert Prat, 87 anni, di Monaco, a Euronews Cultura.

Appassionato collezionista di cimeli, Robert ha una "collezione di circa cinquemila spille delle Olimpiadi di tutto il mondo". L'ex allenatore di scherma intende dividere il suo tempo tra la visione di eventi sportivi e l'incontro con altri collezionisti.

Tuttavia, la gestione di un tale tesoro non è un'impresa da poco e richiede organizzazione e spazio. "Conservo tutti i miei oggetti da collezione in scatole di scarpe accatastate in giro per casa. A mia moglie piaceva comprare scarpe, quindi è stato un buon compromesso!", dice ridendo.

Robert Prat scambia le sue spille nella sede ufficiale dei collezionisti, il Parc des Nations, a Parigi Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Scorrendo il suo tablet, Prat mostra con orgoglio le sue spille meticolosamente organizzate, allineate in scatole da scarpe rosse: "Porto allo scambio solo i pezzi che ho come doppioni. I miei oggetti più importanti rimangono a casa, per me si tratta di incontrare persone che la pensano come me e di ammirare le loro collezioni", aggiunge.

Parigi ospita il primo spazio ufficiale per i collezionisti

Lo spazio dedicato ai collezionisti è situato nella fan zone del Parc des Nations, nel nord di Parigi. Qui i collezionisti di tutto il mondo possono unirsi per una passione comune.

"Un tempo i francobolli erano il collezionismo più popolare, ma ora si tratta più che altro di spille. Tuttavia, una collezione può contenere qualsiasi cosa, purché abbia a che fare con le Olimpiadi", afferma Stéphane Hattot, presidente dell'Associazione francese dei collezionisti olimpici e sportivi (Afcos).

La riserva personale di Hattot è molto più pesante di un sacchetto di spilli: per trasportarla ha dovuto persino montare un rimorchio. "Sono appassionato di sollevamento pesi e ho portato qui alcuni pesi olimpici da esporre. Alcuni di essi non solo pesano più di cento chilogrammi, ma hanno anche più di cento anni".

La tradizione dei cimeli olimpici è iniziata nel 1896

La ginnasta statunitense Simone Biles ha attirato l'attenzione dei suoi fan quando ha portato una serie di spille olimpiche color oro con il suo nome da commerciare nella capitale francese. Ma questa frenesia per i cimeli olimpici è tutt'altro che nuova: si dice che gli atleti indossassero distintivi di cartone - simili alle moderne spille - durante le prime Olimpiadi moderne tenutesi ad Atene nel 1896.

"Gli oggetti creati per le Olimpiadi del 1896 sono molto diversi da quelli che vengono realizzati per Parigi 2024. Questo è parte di ciò che è così interessante: costruiamo le nostre collezioni per raccontare una storia", afferma Catherine Salaün, vicepresidente dell'Associazione francese dei collezionisti di Olimpiadi e sport.

La “superfan delle Olimpiadi” Catherine Salaün scambia le sue spille Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Salaün si definisce "una superfan delle Olimpiadi", essendo stata alle Olimpiadi 14 volte, comprese le edizioni invernali ed estive. "Parigi è la numero 15!", afferma con un sorriso raggiante.

Un modo per sovvenzionare i biglietti olimpici

Il costo dei biglietti per i Giochi può raggiungere rapidamente le migliaia di euro. Per molti collezionisti, quindi, il commercio può essere un modo per guadagnare qualche soldo per sovvenzionare il viaggio.

"Porto con me spille che non ho pagato molto. Se li vendo o li scambio, posso ridurre il costo del mio viaggio", spiega Scott Reid, un collezionista olimpico della Georgia, negli Stati Uniti. Ha un'intera stanza dedicata alla sua collezione nel seminterrato di casa sua.

Molti collezionisti indossano diversi cappelli per mostrare le loro spille Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Per coloro che non possono recarsi alla sede ufficiale, il commercio può avvenire ovunque, assicura Reid. "Se vedete qualcuno con una borsa o un cordino con delle spille, significa che è possibile avvicinarsi e parlare con lui, magari scambiando qualcosa".

Sebbene possa guadagnare un po' di soldi, per Reed è soprattutto "l'interazione e l'incontro con persone provenienti da tutto il mondo: questo è lo spirito olimpico".