L'attrice statunitense celebre per i film The shining, Io e Annie, e Nashville è morta all'età di 75 anni per complicazioni legate al diabete

PUBBLICITÀ

Shelley Duvall, la Wendy Torrance nel classico dell'orrore Shining di Stanley Kubrick, è morta all'età di 75 anni.

Secondo The Hollywood Reporter, Duvall se ne è andata nel sonno giovedì a Blanco, in Texas, a causa di complicazioni dovute al diabete . Il suo compagno, il musicista di Breakfast Club Dan Gilroy, ha confermato la notizia a Thr.

"La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley", ha dichiarato Gilroy.

L'attrice, nata a Ft. Worth, Texas, il 7 luglio 1949, è stata diretta in diverse occasioni da Robert Altman, che l'ha scritturata per il suo primo ruolo sul grande schermo in Anche gli uccelli uccidono. Ha poi partecipato ai suoi film I compari,Ladri come noi e Nashville. Ha vinto la Palma di Cannes come miglior attrice per Tre donne di Altman nel 1977.

Roberto Rossellini e Shelley Duvall a Cannes - 27 Maggio 1977 AP Photo/Jean Jacques Levy

Alla domanda del New York Times del 1977 sul perché avesse scelto di continuare a lavorare con Altman, rispose: "Mi offre ruoli dannatamente buoni. Nessuno di essi è stato uguale all'altro. Ha una grande fiducia in me, e una fiducia e un rispetto per me, e non mi mette nessuna restrizione o intimidazione, e io lo amo".

Ricordo il primo consiglio che mi ha dato: "Non prenderti sul serio". A volte mi sento egocentrica e all'improvviso mi viene in mente quel consiglio e mi viene da ridere".

Shelley Duvall - 1983 AP Photo/Doug Pizac

Sempre nel 1977, lDuvall ha recitato in Io e Annie di Woody Allen, e in seguito ha interpretato Olivia nel Popeye di Altman accanto a Robin Williams nel 1980. In seguito, Stanley Kubrick le affidò il ruolo di Wendy Torrance, la moglie di Jack Nicholson in TheShining, tratto dal romanzo di Stephen King.

Il cult horror, che ha richiesto 13 mesi di riprese, è stato un periodo difficile per Duvall, poiché Kubrick fu durissimo con lei. Il regista la fece "piangere 12 ore al giorno per settimane intere", ha dichiarato in un'intervista del 1981 alla rivista People. "Non darò mai più così tanto. Se volete soffrire e chiamarla arte, fate pure, ma non con me".

Shelley Duvall interpreta Wendy in The Shining Warner Bros. Pictures

Una scena in particolare, l'iconica sequenza della mazza da baseball, le richiese 127 riprese. È entrata nel Guinness dei primati per il maggior numero di riprese per una scena di dialogo.

Tra gli altri film figurano Time Bandits di Terry Gilliam e la commedia Roxanne con Steve Martin.

Negli anni '80, Duvall ha prodotto una serie di spettacoli antologici per bambini basati su storie classiche. Questi spettacoli sono stati diretti da artisti del calibro di Tim Burton e Francis Ford Coppola, con guest star come Robin Williams, Jamie Lee Curtis, Laura Dern e Molly Ringwald.

Nel 1995 la Duvall è apparsa in Torbide ossessioni di Steven Soderbergh e l'anno successivo ha recitato in Ritratto di signora di Jane Campion.

Si è ritirata dalla recitazione nel 2002, ma è tornata sullo schermo 20 anni dopo con un ruolo nel film Le colline della foresta.

Le sopravvive il suo compagno Dan Gilroy.