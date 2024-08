Con i suoi ordinari occhiali da vista e la sua posa disinvolta, il tiratore olimpico turco e medaglia d'argento a Parigi 2024 Yusuf Dikeç è diventato una celebrità online

PUBBLICITÀ

I social media sono esplosi per la foto di un tiratore olimpico turco che si è presentato alle Olimpiadi di Parigi 2024 apparentemente indifferente, eppure ha portato a casa la medaglia d'argento.

Con le mani in tasca e senza i gadget ottici indossati dai suoi rivali, lo stile casual di Yusuf Dikeç lo ha distinto dai suoi avversari nella gara a squadre mista di pistola ad aria compressa da dieci metri di ieri.

Il successo di Dikeç, che si è assicurato il secondo posto insieme alla sua compagna Şevval İlayda Tarhan, unito alla sua apparente nonchalance, lo ha reso da un giorno all'altro un fenomeno di internet.

Dikeç alle Olimpiadi di Parigi senza protezioni speciali

"La Turchia ha mandato un uomo di 51 anni senza lenti specialistiche, copri occhi o protezioni per le orecchie e ha ottenuto la medaglia d'argento", si legge in un post virale su X, che al momento della scrittura contava quasi 90 milioni di visualizzazioni.

La maggior parte dei tiratori olimpici usa protezioni speciali per le orecchie e lenti per bloccare la visione da un occhio e ridurre il bagliore, ma Dikeç apparentemente non ha avuto bisogno di nulla di tutto ciò. È stato battuto per l'oro dalla coppia serba Zorana Arunović e Damir Mikec.

Quinta Olimpiade per Dikeç, l'ultima a Tokyo nel 2020

Dikeç non è nuovo al tiro a segno: Parigi 2024 è la sua quinta Olimpiade, avendo già rappresentato la Turchia nel 2008, 2012, 2016 e 2020. Ha anche ottenuto diversi titoli ai Campionati mondiali ed europei di pistola oltre a essere un sottufficiale della Gendarmeria turca in pensione.

"Non ho avuto bisogno di attrezzature speciali", ha dichiarato Dikeç ai media turchi. "Sono un tiratore naturale". "Il successo non arriva con le mani in tasca". Anche gli account ufficiali dei social media olimpici si sono uniti alla celebrazione dello stile straordinariamente rilassato di Dikeç.

"Le stelle olimpiche dello #shootingsport di cui non sapevamo di aver bisogno", ha scritto l'account olimpico su X, riferendosi anche alla sudcoreana Kim Yeji, che ha conquistato i cuori e le menti degli utenti dei social media.

Curiosamente, Kim è salita alla ribalta per il motivo esattamente opposto a quello di Dikeç: la medaglia d'argento nella gara femminile di pistola ad aria compressa da dieci metri è stata acclamata per la sua "energia da protagonista", grazie ai suoi gadget futuristici.

Questo è avvenuto dopo che è emerso un vecchio video, diventato subito virale, della Coppa del Mondo Issf 2024, in cui ha battuto il record mondiale.

Altri utenti dei social media si sono subito scatenati, creando meme sul fatto che non si possa usare X senza veder comparire Dikeç e Kim, tra cui parodie di film popolari e collage della star turca che passa del tempo con il suo gatto.

Altri hanno sovrapposto pinte di birra e sigarette all'immagine ormai iconica di Dikeç, suggerendo che sembrava appena arrivato alle Olimpiadi dopo una bevuta al pub, mentre altri ancora alludono al fatto che sembrasse un agente segreto.