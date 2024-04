Asta record a Vienna, 30 milioni di euro per il Klimt ritrovato

Il “Ritratto della signorina Lieser”, dipinto di Gustav Klimt, è stato venduto all’asta a Vienna per 30 milioni di euro. Si tratta di un record per un’asta austriaca

Si riteneva fosse stato smarrito e invece è riapparso dopo mezzo secolo il “Ritratto della signorina Lieser”, dipinto di Gustav Klimt, venduto all’asta a Vienna per 30 milioni di euro. Si tratta di un record per un’asta austriaca. Il prezzo più alto battuto da una casa d'aste in Austria sinora era per un’opera del pittore fiammingo Frans Francken II, venduta a sette milioni di euro quattordici anni fa.

Il dipinto era stato commissionato da una famiglia di industriali ebrei nel 1917, un anno prima della morte di Klimt. Il ritratto era stato visto in pubblico l’ultima volta nel 1925, per l'esposizione organizzata da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di Vienna. Non si conoscono poi i passaggi successivi, ma i recenti proprietari possedevano il dipinto dagli anni ’60.

Chi era la signorina Lieser del quadro di Klimt

L'opera, non firmata, mostra una giovane donna che indossa un ampio mantello decorato con fiori, su fondo rosso vivo. Poco si sa delle modella che ha ispirato il quadro e che visitò nove volte lo studio di Klimt per il ritratto.

Apparteneva alla famiglia Lieser, dinastia industriale ebraica, ed era verosimilmente una delle due figlie di Henriette (Lilly) Lieser, una mecenate.

Il primo catalogo dedicato a Klimt, degli anni '60, diceva però che si trattasse della nipote di Lieser, Margarethe. Lilly Lieser rimase a Vienna nonostante la presa del potere da parte dei nazisti, fu deportata nel 1942 e uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1943.

Oltre al “Ritratto della signorina Lieser”, sono stati battuti anche schizzi di Klimt e opere di suoi contemporanei come Egon Schiele. Prima dell’asta, il dipinto è stato esposto a Vienna, in Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Hong Kong.