La casa d'aste inglese Sotheby's batte Dama con Ventaglio di Gustav Klimt per 86 milioni di euro. L'opera dell'artista austriaco si aggiudica il record di pezzo più costoso mai venduto in Europa.

Il ritratto "Dama con ventaglio" dell'artista Gustav Klimt è entrata nella storia per essere stato venduto all'asta per 86 milioni di euro dalla casa d'aste Sotheby's di Londra.

L'ultima opera del pittore simbolista austriaco diviene, così, l'opera d'arte più costosamai venduta in Europa segnando un nuovo record.

Al dipinto, che era stato attribuito un prezzo indicativo di circa 75 milioni di euro, è stato venduto dopo 10 tesissimi minuti.

L'opera di Klimt

Il quadro "Dame mit Fächer", iniziato da Klimt nel 1917, era ancora sul suo cavalletto nel suo atelier quando l'artista morì inaspettatamente a 55 anni nel febbraio 1918 all'apice del suo splendore artistico. L'identità della figura femminile resta sconosciuta.

Secondo Helena Newman, responsabile mondiale di Sotheby's per l'Arte impressionista e moderna, questa tela rappresenta qualcosa di diverso e di eccezionale rispetto al resto del corpus dell'artista, il frutto di "un tour de force tecnico pieno di sperimentazioni che superano i limiti, oltre che un'accorata ode alla bellezza assoluta".

"È stato creato quando Klimt era ancora nel pieno della sua attività artistica e riunisce in sé tutta l'abilità tecnica e l'esuberanza creativa che caratterizzano le sue opere più importanti Helena Newman Responsabile di Sotheby's per l'arte impressionista e moderna

Secondo la prestigiosa casa d'aste i ritratti di Klimt finiscono raramente sul mercato. Sotheby's ha dichiarato che l'unico considerato dalla critica di analogo livello rispetto alla Dama col Ventaglio era stato "Ritratto di Adele Bloch-Bauer II" del 1912 venduto nel 2006 per 87,9 milioni di dollari da Christie's a New York.

Numeri da record

Fino ad ora il record era detenuto dal "Walking Man I" di Alberto Giacometti, scultura battuta sempre da Sotheby's in un'asta del febbraio 2010 per 76 milioni di euro.

Mentre "L'Empire des Lumieres" di Rene Magritte ha di recente toccato presso la stessa casa d'aste quota 59,4 milioni di sterline.

Seppur numeri da record, queste opere restano ben lontane dal record mondiale assoluto registrato in America per il "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo da Vinci, battuto da Christie's a New York nel novembre 2017 per circa 450 milioni di dollari.