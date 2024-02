Berlinale: il documentario Dahomey vince l'Orso d'Oro

Di Euronews

Assegnati i premi del Festival del Cinema di Berlino. Trionfa l'opera di Mati Diop. Per il secondo anno consecutivo la statuetta più ambita va a un documentario

PUBBLICITÀ

Per il secondo anno consecutivo, un documentario ha vinto l'Orso d'Oro della Berlinale. 'Dahomey' di Mati Dipo, che racconta la restituzione dei tesori saccheggiati nel XIX secolo dalla Francia in Africa ha trionfato alla 74esima edizione del Festival del Cinema di Berlino.

La kermesse è iniziata con una chiara difesa della libertà e della democrazia con messaggi di attori, attrici e registi contro l'estremismo di destra e il razzismo. "La Berlinale offre molto, moltissimo spazio per il dialogo tra le persone e l'arte. Ma non c'è posto per l'odio. L'odio non è sulla nostra lista degli invitati", ha dichiarato la co-direttrice del festival Mariette Rissenbeek durante il gala di apertura.

Contro il razzismo e l'odio si è pronunciata anche la segretaria di Stato alla Cultura Claudia Roth. "La bellezza della diversità, il rispetto e il valore, la gioia e la comprensione, l'empatia e l'umanità hanno qui posto".

Dahomey, un documentario vince ancora l'Orso d'Oro

Quest'anno erano 20 i film in lizza per l'Orso d'Oro alla 74esima edizione della Berlinale e la statuetta è stata assegnata a 'Dahomey' di Mati Diop. L'opera racconta il ritorno di 26 tesori reali dal Regno del Dahomey, antico regno africano che oggi corrisponde geograficamente alla repubblica del Benin. Il saccheggio avvenne nel 1892 da parte delle truppe coloniali francesi e da allora sono conservate a Parigi.

"Possiamo dimenticare il passato, un peso spiacevole che ci impedisce di evolvere, oppure possiamo assumerci la responsabilità, usarlo per andare avanti", ha dichiarato Diop dopo aver ricevuto il premio. "Come regista franco-senegalese e di discendenza africane, ho scelto di stare con coloro che rifiutano di dimenticare, con coloro che rifiutano l'amnesia come metodo", ha aggiunto. Nel 2023 il prestigioso premio è stato vinto dal documentario franco-libanese 'Les Chenilles'.

Elenco completo dei vincitori della Berlinale 2024

Orso d'Oro

'Dahomey' (Mati Diop)

Gran Premio della Giuria Orso d'Argento

"I bisogni di un viaggiatore" (Hong Sangsoo)

Premio della Giuria Orso d'Argento

"L'Impero" (Bruno Dumont)

Orso d'argento per la miglior regia

"Pepe" (Arie di Nelson Carlos De Los Santos)

Orso d'argento per la migliore prestazione da protagonista

"Un uomo diverso" (Sebastian Stan)

Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista

"Piccole cose come queste" (Emily Watson)

Orso d'argento per la migliore sceneggiatura

PUBBLICITÀ

'Morire' (Matthias Glasner)

Orso d'argento per l'eccezionale contributo artistico (fotografia)

"Il bagno del diavolo" (Martin Gschlacht)

Vincitori della sezione Incontri

Miglior film

PUBBLICITÀ

'Azione diretta' (Guillaume Cailleau e Ben Russell)

Miglior regista

'Cidade; Campo' (Juliana Rojas)

Premio Speciale della Giuria

"Il grande sbadiglio della storia" (Aliyar Rasti) e "Qualche pioggia deve cadere" (Qiu Yang)

PUBBLICITÀ

Vincitori di documentari

Miglior documentario

'No Other Land' (Basilea Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor)

Menzione speciale al documentario

'Azione diretta' (Guillaume Cailleau e Ben Russell)

PUBBLICITÀ

Vincitori dei cortometraggi della sezione Corti della Berlinale

Orso d'Oro

"Una strana svolta" (Francisco Lezama)

Orso d'argento

"Resti della giornata calda" - Wenqian Zhang

PUBBLICITÀ

Menzione speciale

"Questo è tutto da parte mia" Eva Könnemann

Gran Premio della Giuria Internazionale

'Regine' - Klaudia Reynicke

Menzione speciale

PUBBLICITÀ

'Radice' - Franco García