Lettura social, ecco gli influencer del BookTok

#BookTok è una delle tendenze più popolari su TikTok. Ecco come sta cambiando la lettura.

"La fine del mondo". È l'unica didascalia che l'utente X Lazar Radic ha postato accanto all'immagine di uno scaffale di libri. Ma non si tratta di uno scaffale qualsiasi, bensì di uno che raccoglie i libri di una nuova categoria: TikTok Chart.

Uno scaffale che potremmo vedere nelle librerie di tutto il mondo. Le novità e le vecchie uscite popolari su TikTok vengono messe insieme per facilitare la ricerca da parte degli utenti della piattaforma.

Ad oggi, il post di Radic è stato visualizzato più di 35 milioni di volte. La stragrande maggioranza celebra la possibilità che i giovani lettori si dedichino alla letteratura.

Su TikTok, la letteratura è diventata uno degli argomenti più importanti dal 2020. Il tag #BookTok ha superato i 200 miliardi di visualizzazioni, poiché i creatori di contenuti caricano recensioni, scenette e altri contenuti legati ai libri.

Coco Hagi è uno di questi creatori. Cresciuta a Leicester, in Inghilterra, è stata una lettrice vorace per tutta la vita, ma non ha mai trovato molti personaggi che la rappresentassero in quanto musulmana che indossa l'hijab nel Regno Unito. Le cose sono cambiate quando Hagi ha iniziato a sfogliare BookTok durante la pandemia. Nel 2021 ha creato il suo canale Cult of Books.

Ho pensato: "Ho 25 anni", spiega Hagi, "ho questi libri che amo e sento di avere un'opinione, quindi perché non vedere cosa pensa il pubblico in generale?". Da quando ha iniziato il suo canale, Cult of Books ha accumulato più di 77.000 follower e ha ricevuto oltre 2 milioni di like. La maggior parte dei video di Hagi consiste nel consigliare e classificare i libri che ha letto, di solito di genere romantico, con qualche occasionale scenetta.

Su TikTok, Hagi ha trovato una comunità di coetanei con cui ha sentito un'affinità difficile da trovare nella vita reale. "TikTok ha aperto un nuovo mondo e ha reso molto più facile trovare giovani autori neri come Talia Hibbert, che secondo me nelle generazioni precedenti non avrebbero avuto la stessa visibilità".

Nuova portata, nuovi lettori

La crescita della comunità di BookTok ha significato per Hagi molto di più che trovare amici online che si consigliano i libri a vicenda. Hagi attribuisce alla piattaforma il merito di averle fatto conoscere molti dei suoi migliori amici. "I miei migliori amici sono ad Atlanta, in Florida e a Chicago", dice. "Anche molti BookTokker del Regno Unito sono molto uniti. Sono tutti così gentili e coinvolgenti, ci scambiamo sempre idee. Abbiamo una grande chat di gruppo e ho incontrato la maggior parte di loro di persona".

Mentre Hagi è riuscita a trovare una comunità, per Ben Mercer TikTok è stato anche un luogo che gli ha permesso di fare un salto di carriera. Ex giocatore di rugby, aveva giocato a livello professionale per squadre in Inghilterra, Francia e Australia, ma non sentiva che questo fosse il futuro.

È andato su TikTok per cercare di promuovere il libro. Mercer non è certo lo stereotipo del BookTokker, ma si è trovato perfettamente a proprio agio sulla piattaforma. Ha iniziato a collaborare con i creatori di contenuti condividendo l'amore per tutti i libri, sia di narrativa che di saggistica. Ha iniziato a creare video settimanali in cui leggeva brevi brani di libri che amava, a partire da "Normal People" di Sally Rooney (un classico di BookTok).

Come Hagi, il seguito di Mercer è cresciuto e ora ha più di 200.000 follower. “Penso che le persone siano sempre alla ricerca di nuove idee e di nuovi modi per raggiungere le persone", dice Mercer. "TikTok è solo un amplificatore del passaparola".