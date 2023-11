"The Crown", torna la prima parte della serie finale

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

L'attesissimo finale della serie drammatica di Netflix "The Crown" ha prodotto i primi quattro episodi

PUBBLICITÀ

La sesta serie, che racconta la vita dei membri della famiglia reale britannica dopo l'incidente d'auto mortale della Principessa Diana a Parigi, è stata divisa in due parti.

La prima parte, composta da quattro episodi, va in onda oggi (16 novembre) su Netflix.

I successivi sei episodi della serie finale saranno invece rilasciati il 14 dicembre.

Nela serie precedente, diffusa il 9 novembre 2022, Imelda Staunton ha assunto il ruolo principale della Regina Elisabetta II, sostituendo Olivia Coleman e Claire Foy prima di lei, in una serie che ha affrontato gli anni di John Major (Johnny Lee Miller) come primo ministro.

La serie comprendeva l'annus horribilis della Regina nel 1992, segnato da diverse crisi familiari, lo scioglimento del matrimonio di Diana e del Principe Carlo e i primi giorni della premiership di Tony Blair nel 1997.

La quinta serie è stata anche la prima ad andare in onda dopo la morte di Elisabetta e del principe Filippo.

Questa nuova serie riprende da dove si era interrotta l'ultima: gli attori che ritornano sono Staunton nel ruolo di Elisabetta, Jonathan Pryce in quello di Filippo, Dominic West in quello di Carlo ed Elizabeth Debicki in quello di Diana.

Ed McVey, Dominic West and Luther Ford Keith Bernstein/Netflix

Bertie Carvel riprende il suo ruolo di Blair dall'episodio finale dell'ultima serie per essere più presente nella sesta, che copre il periodo della storia britannica dal 1997 al 2005.

Torna anche Khalid Abdalla nel ruolo di Dodi Al-Fayed, l'amante di Diana che rimase ucciso con lei nell'incidente d'auto del 31 agosto 1997.

I nipoti di Elisabetta sono stati tutti rinnovati: Ed McVey ha assunto il ruolo del principe William e Luther Ford quello del principe Harry.

The Crown - Serie 6 - prima parte è disponibile da oggi su Netflix.