Perché gli adolescenti della Gen Z vogliono meno sesso sullo schermo

Secondo un nuovo studio, gli spettatori della generazione Z trovano che l'eccessiva presenza di "momenti sexy" nei programmi televisivi e nei film rappresenti un problema

Un recente studio condotto dall'università americana UCLA ha rivelato che gli individui di età compresa tra i 13 e i 24 anni cercano meno scene di sesso, sia in televisione che nei film. La ricerca ha mostrato infatti che la generazione Z mostra una maggiore propensione per le narrazioni incentrate sulle vecchie relazioni platoniche piuttosto che su incontri sessuali espliciti.

Infatti, oltre la metà (51,5%) dei 1.500 partecipanti al sondaggio "Teens and Screens" dell'UCLA ha ammesso che preferirebbe guardare contenuti incentrati sulle amicizie. Nonostante la popolarità di programmi pieni di sesso come Euphoria della HBO e Sex Education di Netflix, quasi la metà degli intervistati (47,5%) ritiene che la maggior parte dei programmi televisivi e dei film potrebbe fare a meno di includere il sesso nelle loro trame, e un altro 44,3% pensa che il romanticismo nei contenuti sia abbastanza abusato.

I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno definito questa tendenza in evoluzione come "nomanza".

Quali sono le ragioni di questo cambiamento?

Maddie (Jennifer Lawrence) e Percy (Andrew Barth Feldman) in "Fidanzata in affitto" Credit: 2023 CTMG

Il team di ricerca ha spiegato la preferenza della Generazione Z per l'intrattenimento "casto" con il desiderio di relazioni più sane tra i personaggi, che si è intensificato dopo i mesi di isolamento durante la pandemia.

"I giovani sentono la mancanza di amicizie strette, le separazioni nella loro comunità e la sensazione che la loro identità di cittadini digitali abbia preso il sopravvento sul loro senso di appartenenza al mondo reale", spiegano i ricercatori Stephanie Rivas-Lara e Hiral Kotecha in un saggio che illustra i risultati del sondaggio.

Ana, una sedicenne che ha partecipato al sondaggio, ha espresso i suoi sentimenti affermando: "Quando ci sono contenuti con troppo sesso, io e i miei amici ci sentiamo spesso a disagio. Sopportiamo ma con imbarazzo", ha detto Joseph, 20 anni, un altro intervistato.

I risultati del sondaggio riflettono le diffuse critiche ricevute dal discusso show della HBO, The Idol, a causa degli eccessi di nudità e dei contenuti sessuali espliciti. Lo show è stato accusato di aver rappresentato temi legati alla "fantasia dello stupro" e alla "pornografia della tortura". Yalda Uhls, fondatrice dell'UCLA Centre for Scholars and Storytellers, ha commentato: "Non è che i giovani non siano interessati alla TV, ai film e ad altri contenuti con risvolti sessuali, è che vogliono vedere più tipi di relazioni e diversi".

La generazione Z è meno propensa al sesso?

Hunter Schafer (Jules) e Zendaya (Rue) in "Euphoria" Credit: HBO

La crescente tendenza alla "nomance" è anche in linea con studi passati che mostrano un calo dell'attività sessuale tra gli appartenenti alla Gen Z. Uno studio del 2021 dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha riferito che solo il 30% degli adolescenti ha praticato attività sessuale: un calo significativo rispetto al 38% del 2019 e a oltre il 50% dei decenni precedenti.

Questo calo costituisce la più grande diminuzione registrata nella storia dell'indagine, che viene condotta ogni due anni dal 1990 e ha coinvolto oltre 17mila studenti adolescenti. Kathleen Ethier del CDC ha affermato che la diminuzione può essere positiva se implica che un maggior numero di giovani prende decisioni sane per ritardare la "prima volta" e ridurre il numero di partner.

"Ma ciò che mi preoccupa è che questo è potenzialmente una conseguenza dell'isolamento sociale", ha detto Ethier, direttore della divisione del CDC per la salute degli adolescenti e delle scuole.