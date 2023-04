Più sesso per favore! Gli spagnoli dicono sì alle relazioni aperte

Di Euronews

La Spagna sembra sempre più aperta all'idea delle relazioni "aperte": quasi la metà di cittadini della nazione iberica ritiene infatti accettabile avere più partner sessuali contemporaneamente. A rivelarlo è un sondaggio del Centro di indagini sociologiche (CIS) spagnolo, secondo il quale più del 47% degli intervistati si dice "d'accordo" o "molto d'accordo" sul fatto che una persona possa avere più di una relazione sessuale attiva contemporaneamente.

Per il 41% degli spagnoli una relazione aperta è accettabile

Si tratta di un aumento del 10% rispetto al precedente rilevamento, dell'ottobre 2021. Il sondaggio ha anche evidenziato una tendenza crescente, con oltre il 41% degli spagnoli che afferma che i partner possono avere rapporti sessuali con altre persone al di fuori della loro relazione senza essere coinvolti sentimentalmente con loro.

Nonostante ciò, secondo il sondaggio, il Paese di Don Giovanni crede ancora molto nel potere dell'amore. Quasi il 70% degli intervistati concorda sul fatto che "il vero amore può vincere su tutto" e un altro 80% afferma che se una persona è veramente innamorata del proprio partner, gli sarà fedele per sempre. Infine, la stragrande maggioranza degli spagnoli non si preoccupa se il proprio partner sia meno attraente, meno istruito o guadagni meno di loro.

Il sondaggio effettuato su un campione di 2.500 persone

Il CIS è un'agenzia governativa che misura l'opinione pubblica su questioni sociologiche. Il sondaggio, rivolto a quasi 2.500 cittadini, è il terzo di questo tipo sull'opinione della Spagna in merito alle relazioni sociali nel mondo post-pandemia.

Oltre alle domande sulle relazioni sentimentali, il CIS ha interrogato le persone sulla soddisfazione complessiva della loro vita familiare. Poco più del 41% ha valutato la propria soddisfazione con un 10 su 10, rispetto al 31% di soddisfazione completa per le proprie amicizie e al 37% per il proprio partner, tutti dati in leggero calo rispetto all'indagine precedente.