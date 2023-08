Irlanda, l'ultimo saluto pubblico alla cantante Sinead O'Connor

Di Euronews Digital

La sua canzone più famosa, 'Nothing Compares 2 U', è stata in testa alle classifiche in diversi Paesi nel 1990

Si sono radunati numerosissimi fan per le strade di Bray, in Irlanda, al fine di rendere l'ultimo saluto alla cantante Sinead O'Connor. PUBBLICITÀ La scorsa settimana si era tenuto invece un servizio funebre privato. Il presidente irlandese Michael Higgins, il primo ministro Leo Varadkar e i cantanti Bob Geldof e Bono, tra gli altri, erano tra le persone presenti. La storia di "Nothing Compares 2 U" di Sinéad O'Connor

Morta Sinead O'Connor, la cantante irlandese aveva 56 anni La cantante è stata trovata morta nella sua casa di Londra il 26 luglio scorso, aveva 56 anni. Oltre 3.000 gli ammiratori riuniti per piangere la stella irlandese, sulle note del suo successo maggiore, "Nothing Compares to U".