La storia di "Nothing Compares 2 U" di Sinéad O'Connor

La genesi della celeberrima canzone di Sinéad O'Connor, "Nothing Compares 2 U"

Quelle melodie. Il dolcevita nero. La testa rasata. Le lacrime che le rigavano il viso a comando. Ma soprattutto, soprattutto, quella voce. La notizia della morte della cantante e musicista irlandese Shuhada' Sadaqat, conosciuta professionalmente come Sinéad O'Connor, all'età di 56 anni, è giunta mercoledì 26 luglio. Ecco cosa ha reso unica la sua canzone più famosa, "Nothing Compares 2 U".

L'originale di Prince

La storia del brano inizia con Prince. Il cantante e autore di "Purple Rain" scrisse la versione originale in una breve sessione in studio nel 1984. In un lampo, Prince creò l'intera canzone da zero, scrivendo il testo in una camera da letto adiacente allo studio stesso. Esistono due teorie su chi sia la persona protagonista del brano. Si potrebbe trattare di Sandy Scipioni, la governante di Prince che si era improvvisamente licenziata. Oppure del suo amico Jerome Benton, che aveva appena rotto con la sua fidanzata.

Anche se probabilmente non sapremo mai chi abbia davvero ispirato il genio di Prince, la canzone presenta tutti i tratti distintivi del suo stile. Chitarre che si fanno sentire a intermittenza, sassofoni e camaleontici fremiti vocali. Proprio come nel caso del capolavoro di Leonard Cohen "Hallelujah", salito alla ribalta solo dopo l'ammaliante cover di Jeff Buckley, l'originale di Prince non avrebbe lasciato subito il segno. In effetti, il cantante si stava godendo il successo del suo recente "Purple Rain", e pensò che la canzone non avrebbe funzionato affatto come pubblicazione singola.

La passò perciò ai The Family, un gruppo che aveva formato e per il quale aveva scritto le canzoni senza fornire la voce. St. Paul, il cantante dei The Family, si è occupato della voce. Questa volta, la canzone è meno ricca e presenta Susannah Melvoin come cantante in sottofondo.

Pubblicata nell'unico album dei The Family nel 1985, "Nothing Compares 2 U" fu accantonata e il progetto naufragò. In un altro mondo, questa sarebbe stata la fine della canzone.

Una nuova versione di Sinéad O'Connor

La O'Connor stava cavalcando l'onda del successo dopo che il suo primo album "The Lion and The Cobra" aveva ottenuto consensi a livello internazionale. Per il suo secondo lavoro, la manager Fachtna O'Ceallaigh aveva proposto una cover della canzone. All'epoca O'Connor e O'Ceallaigh avevano una relazione che stava terminando. Forse il testo del brano potrebbe essere ricondotto alla loro vicenda, ma si è ipotizzato anche che possa riferirsi al complicato rapporto della cantante con la propria madre, morta nel 1985.

Proprio come Prince, la O'Connor non ci mise molto a perfezionare la canzone. Registrata in un'unica ripresa, la cantante incise la propria voce senza compromessi. Riascoltandola, fu subito chiaro che quella sarebbe stata la versione definitiva di "Nothing Compares 2 U". L'intero brano è ridotto alle sole parti musicali essenziali, permettendo alla voce ammaliante della O'Connor di divenire centrale.

Mentre gli uomini si sono dati all'enfasi, la O'Connor ha scelto la moderazione. Risuona l'assoluta autenticità dell'interpretazione, una caratteristica distintiva della sua carriera. È tranquilla e sommessa nei versi riflessivi, si innalza con forza consapevole di sé nei momenti più potenti, per poi risuonare con convinzione nel ritornello.

Il video è altrettanto sorprendente. Diretto da John Maybury, mostra Sinéad O'Connor che vaga per Parigi con un dolcevita nero e la sua simbolica testa rasata: l'unica cosa illuminata su uno sfondo nero. Come le labbra nell'opera teatrale "Not I" del suo connazionale Samuel Beckett, la O'Connor "spicca" nel video mentre fissa la telecamera.

È un classico della O'Connor. Il suo viso dolce e il suo sguardo penetrante accompagnano il racconto della relazione perduta della canzone. Quando la canzone raggiunge il suo apice, come se fosse un segnale, due lacrime le bagnano le guance. Non c'è alcun artificio. Cantare quei versi l'ha fatta crollare in tempo reale, anche se non erano scritti da lei. Impossibile trattenere l'emozione. Come quella che lei ha regalato a tutti noi.