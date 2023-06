Di euronews

Un'ex azienda agricola è stata trasformata in un suggestivo luogo dell'arte e oggi ospita Villa Carmignac, con le opere dell'omonima fondazione. Un tuffo nell'azzurro tra sogno e realtà, tra passato e presente con oltre 80 opere esposte.

L'isola di Porquerolles, nel sud della Francia, è un bellissimo scrigno azzurro.

Un'ex tenuta agricola è stata trasformata e ospita dal 2018 la Villa Carmignac, con le opere dell'omonima collezione, che si fondono con l'ambiente circostante in una singolare e suggestiva mostra dal titolo : "L'isola interiore".

Charles Carmignac è il direttore della Fondation Carmignac

"È un gioiello nel gioiello, e quest'anno si potrebbe anche dire che è un'isola nell'isola. C'è una sorta di 'mise en abyme' dell'isola, poiché questa 'Isola interna' permetterà di aprire una breccia e di penetrare altri strati, altre dimensioni . E qui andiamo anche un po' sotto la superficie. C'è uno strato in più perché il percorso è sotto la superficie di una casa . Si va sotto la superficie ma si vede anche che c'è una piscina, che lascia passare la luce del sole. La piscina è trasparente quindi la luce del sole passa attraverso l'acqua, il che significa che gli spazi espositivi sono certamente sotto la superficie, ma sono illuminati, la luce del sole passa e si ha più l'impressione di essere sotto il mare che sotto terra, in realtà".

Gli spazi espositivi possono essere esplorati a piedi nudi, sono interrati ma inondati di luce. Opere monumentali classiche si affiancano a quelle di di artisti contemporanei. È un dialogo continuo tra passato e presente, tra interiorità ed esteriorità. 80 lavori che abbracciano tutte le epoche e i generi.

"L'isola interiore è davvero l'universo mentale, forse il sogno, l'onirico, ma anche l'intera storia personale, i ricordi di ogni persona, e credo che ogni visitatore di questa mostra la veda in modo particolare - dice Jean-Marie Gallais, storico dell'arte e curatore delle installazioni - Siamo in un luogo molto tranquillo, un po' tagliato fuori dal tempo. Non si sa nemmeno in quale contesto geografico ci si trovi. È ovviamente molto mediterraneo, molto antico: le sculture sono in dialogo con la natura, con il paesaggio, e in tutta la mostra c'è questa connessione tra interno ed esterno, tra natura e artificio, tra l'isola e le opere d'arte...".

La mostra é visitabile a Villa Carmignac, sull'isola di Porquerolles, fino al 5 novembre. Un appuntamento imperdibile dell'estate europea per tutti gli appassionati