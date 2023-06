Di Euronews

A 83 anni si è spenta la cantante Astrud Gilberto. "The Girl from Ipanema", il brano che la rese famosa

Astrud Weinert (cognome da nubile) è nata nello stato di Bahia il 30 marzo 1940 ( da madre brasiliana e padre tedesco. È cresciuta a Rio de Janeiro.

Nel 1959, segretaria al Ministero dell'Agricoltura, sposò il cantante e chitarrista brasiliano João Gilberto, da alcuni considerato il padre della bossa nova, con il quale partì per gli Stati Uniti nel 1963.

Fu negli Stati Uniti che conobbe Stan Getz, con il quale incise in particolare, nel 1963, The Girl from Ipanema, su una composizione di Tom Jobim, che divenne un pezzo cult e fu ripresa da molti artisti. In questa versione, che è probabilmente la più nota di questo brano, João Gilberto canta il testo originale portoghese di Vinícius de Moraes (A Garota de Ipanema) e Astrud riprende poi con il testo inglese scritto da Norman Gimbel.

Poco dopo, Astrud ha una relazione con Stan Getz e divorzia da João Gilberto.

In altri brani, come ad esempio Corcovado o One Note Samba (registrati al "Cafe au Go Go", Greenwich Village, NYC, il 22 maggio 1964, sempre con Stan Getz), Astrud alterna testi in portoghese e testi in inglese.

Ha creato la casa di produzione "Gregmar", ha partecipato alla compilation "Red Hot + Rio" per la Red Hot Organization, poi è tornata sulle scene nel 1996 e ha cantato con George Michael e con Étienne Daho (The banks of la Senna).