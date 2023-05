Al via la 73 esima edizione del Festival di Cannes. A calvalcare il tappeto rosso tantissime star internazionali, tra cui Johnny Depp che farà ritorno sulle scene dopo un aspro processo con l'ex moglie Amber Heard. Preoccupazione per le possibili proteste dei sindacati francesi.

Motore, ciak, azione! Riparte in grande stile la 76 esima del Festival di Cannes. I fotografi sono pronti a immortalare le star internazionali che cavalcheranno l'iconico tappeto rosso durante questi 11 giorni di proiezioni.

Attesa la presenza di grandissime icone del cinema come Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Robert De Niro, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Michael Douglas, ma anche gli italiani Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher.

Occhi puntati sulle madrine del festival: la modella e attrice Chiara Mastroianni, figlia dell'intramontabile Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, anche ella madrina dell'evento. Deneuve è anche la protagonista del poster ufficiale della manifestazione immortala su una spiaggia in Costa Azzurra nel giugno 1968 mentre girava il film La Chamade di Alain Cavalier.

Catherine Deneuve immortalata sul poster ufficiale del Festival di Cannes 2023 Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La kermesse prende il via oggi alle 19 con la cerimonia di apertura con Chiara Mastroianni. L'attrice e modella francese di origine italiana tornerà sul palco il 27 maggio per la cerimonia di chiusura del festival dove verranno consegnati i premi ufficiali tra cui la Palma d'Oro.

Dei 21 film in gara ce ne sono sette da record diretti da donne.

Palma d'Oro, Festival di Cannes 2023 Vianney Le Caer/2023 Invision

Il ritorno di Johnny Depp

Attesissimo anche il ritorno sulle scene dell'attore Johnny Depp nei panni di Luigi XV di Borbone nel film Jean du Barry. La sua presenza all'evento ha generato tra i fan opinioni contrastanti a causa della sua implicazione in un aspro processo legale contro la sua ex moglie Amber Heard.

Mentre alcuni vedono il ritorno dell'attore come simbolico, evidenziando le lotte degli artisti che affrontano con la cosiddetta "cancel culture", altri hanno criticano la decisione.

Il processo tra gli ex coniugi si è concluso lo scorso giugno 2022 in Virginia, Usa, a seguito della decisione della giuria che ha assegnato a Depp 10 milioni di dollari di danni e 5 milioni di risarcimento da Heard, sebbene il tribunale abbia ridotto il risarcimento a 350 mila a causa di un limite imposto dalla legge dello stato.

L'attore aveva citato l'ex moglie per diffamazione chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari dopo che lei, nel 2018, aveva raccontato ad alcuni giornali di una presunta violenza domestica. Mentre Heard ha presentato una domanda riconvenzionale contro l'ex marito chiedendo 100 milioni di dollari di danni.

Johnny Depp e Amber Heard in tribunale durante il processo che ha visto Heard accusata di diffamazione Steve Helber/Copyright The AP All rights Reserved 2022

Le proteste dei sindacati francesi

C'è molta apprensione per le possibili interruzioni dei sindacati francesi che puntano a utilizzare l'evento come teatro delle proteste contro la riforma delle pensioni. Il comunicato pubblicato dal sindacato Cgt (Confederazione Generale del Lavoro) è chiara:

"La Cgt farà il suo cinema a Cannes Gct Sindacato francese

Questo in risposta al decreto delle Alpi Marittime che vieta qualsiasi tipo di manifestazione a Cannes durante tutto il periodo della kermesse.Questo atto amministrativo è simile a quello imposto ogni anno in concomitanza con l'evento, ma per questa edizione assume una valenza diversa a causa del malcontento del popolo francese per la riforma delle pensioni.

Le restrizioniriguardano un perimetro che comprende i dintorni del Palais des Festivals, la Croisette e le strade adiacenti. Così, la Cgt ha già pianificato varie azioni al di fuori del perimetro proibito.